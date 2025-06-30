¿·Â´¤ÎŽ¢3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨Ž£¤¬¹â¤¤Ãæ·ø´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Û¿·Â´¤ÎŽ¢3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨Ž£¤¬¹â¤¤Ãæ·ø´ë¶È
ºÇ¶á¤ÏÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÆþ¼Ò°÷¤ÎÁá´üÂà¿¦¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Ï¿·Â´¼Ò°÷¤Î3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨¤¬¹â¤¤´ë¶È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ·ø¾å¾ì´ë¶ÈÈÇ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎÄêÃåÎ¨¤Ï¹â¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡ØCSR´ë¶ÈÁíÍ÷¡Ê¸ÛÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑÊÔ¡Ë¡Ù2025Ç¯ÈÇ·ÇºÜ¾ðÊó¤Î¤¦¤Á¡¢2021Ç¯4·î¤ÎÆþ¼Ò¿Í¿ô¡Ê3¿Í°Ê¾å¡Ë¤È3Ç¯¸å¤Î2024Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤ÎºßÀÒ¼Ô¿ô¤Ç»»½Ð¡£2024Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯Ê¿¶ÑÇä¾å¹â¤¬1000²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î526¼Ò¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØCSR´ë¶ÈÁíÍ÷¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡õ½¸·×ÊÔ¡Ë¡Ù2025Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ï¡¢200°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨100¡ó¤Ç75¼Ò¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2021Ç¯4·î¤Î¿·Â´Æþ¼Ò¼Ô¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇîÅ¸¤Ç28¿Í¡£¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¤äÇ¯1²óÍ¥½¨¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤ÏÃ°ÀÄ¼Ò¤Ç26¿Í¡£¶õ´Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î´ë²è¡¢Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Ø¤ÎÄÌ³ØÈñÊä½õ¡¢Êó¾©¶â¡¢¼êÅö»Ùµë¤ä³¬ÁØÊÌ¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤ÏÊ¿ÅÄµ¡¹©¤Ç25¿Í¡£Í¥ÎÉ¤ÊÈ¯ÌÀ¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿½¾¶È°÷¤òÉ½¾´¤·¡¢Êó¾©¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼Ò¼Ô¿ô¤¬6°Ì¤ÎÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬19¿Í¡£½Ð»º¡¦°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ºÁ°¤ÎÆÃÊÌµÙ²ËÀ©ÅÙ¡¢°é»ù»þÃ»¤ª¤è¤ÓÊä½õ¶âÀ©ÅÙ ¡¢»ºµÙ¡¦°éµÙÃæ¤ÎµëÉÕ¡¢»Ò¤Î´Ç¸îÅùµÙ²ËÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤·¤Æ½÷À¤Î°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨100¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯Æþ¼Ò¼Ô¿ô8°Ì¤Ï»°É©ÅÅµ¡·Ï¤Îµ»½Ñ¾¦¼Ò¤Î¤¿¤±¤Ó¤·¤Ç18¿Í¡£»ñ³Ê½Ë¤¤¶â»Ùµëµ¬Äê¡¢¼«¸Ê·¼È¯»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¶ÈÀÓÉ½¾´À©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò¹â¤á¤ëÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÃåÎ¨100¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å°Ì´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥¯¥³¥à¡ÊÄêÃåÎ¨96.3¡ó¡¢Æþ¼Ò¼Ô¿ô27¿Í¡Ë¡¢²Ê¸¦À½Ìô¡Ê96.3¡ó¡¢27¿Í¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¹ÒÂ¬¡Ê96.2¡ó¡¢53¿Í¡Ë¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥¤¥±¥ß¥«¥ë¡Ê95.8¡ó¡¢24¿Í¡Ë¡¢¥è¥³¥ª¡Ê95.5¡ó¡¢22¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ¼Ò¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢137°Ì¤ÎNSD¡Ê88.4%¡¢129¿Í¡Ë¡¢111°Ì¤Î¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê91.3¡ó¡¢127¿Í¡Ë¡¢120°Ì¤Î·úÀßµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ê90.8¡ó¡¢87¿Í¡Ë¡¢92°Ì¤ÎÌ¾¹©·úÀß¡Ê93.5¡ó¡¢46¿Í¡Ë¡¢127°Ì¤ÎËÌÀîÅ´¹©½ê¡Ê89.1¡ó¡¢46¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¿·Â´¤ÎÄêÃåÎ¨¤¬¹â¤¤Ãæ·ø´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ²Ë¤ä°é»ù»þÃ»¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î»Ù±ç¤ä¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊó¾©À©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë´ë¶È¤âÌÜÎ©¤Ä¡£Âç´ë¶È¤Ë¤Ïµ¬ÌÏ¤ÇÎô¤ëÃæ·ø´ë¶È¤¬¿·Â´¼Ò°÷¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Î¤è¤¦¤À¡£
¿·Â´3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨¤¬100%¤ÎÃæ·ø¾å¾ì´ë¶È¡
¿·Â´3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨¤¬100%¤ÎÃæ·ø¾å¾ì´ë¶È¢
¿·Â´3Ç¯¸åÄêÃåÎ¨¤¬100%¤ÎÃæ·ø¾å¾ì´ë¶È£
76¡Á98°Ì
103¡Á122°Ì
126¡Á144°Ì
·ÇºÜ´ë¶È°ìÍ÷
ÇîÅ¸¡¿Ã°ÀÄ¼Ò¡¿Ê¿ÅÄµ¡¹©¡¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥³¥à¡¿¥À¥¤¥È¡¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¿ÆüËÜÇÀÌô¡¿¤¿¤±¤Ó¤·¡¿HIOKI¡¿AIRMAN¡¿ÆüºåÀ½ºî½ê¡¿ÅìÍÎÅÅµ¡À½Â¤¡¿·²±É²½³Ø¹©¶È¡¿Áî¸¦²½³Ø¡¿¥±¡¼¡¦¥¨¥Õ¡¦¥·¡¼¡¿ÉÙ»ÎÀ½Ìô¹©¶È¡¿¤¢¤¹¤«À½Ìô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥ê¥Ò¥È¥é¥Ö¡¿Ãæ³°Ï§¹©¶È¡¿È¬½§ÅÅµ¡¡¿Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÆüÅìÀº¹©¡¿ÂçÏÂ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¿WOWOW¡¿ÍÂôÀ½ºî½ê¡¿¥È¡¼¥è¡¼¥«¥Í¥Ä¡¿SEMITEC¡¿IDEC¡¿µÆ¿å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿Ä¹Ìî·×´ï¡¿¥ª¡¼¥Ð¥ë¡¿¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®¡¿¥¸¡¼¥¨¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¿¿·ÆüËÜÍý²½¡¿¥À¥¤¥»¥´Ä¶¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¿SUMINOE¡¿ODK¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿Íµ¡¹çÀ®ÌôÉÊ¹©¶È¡¿¥µ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¹¡¿¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡¿¥à¥²¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡¿¥¨¥¹¥¤¡¼¡¿¥Þ¥¯¥¢¥±¡¿¥ª¥ê¥³¥ó¡¿JCU¡¿¥Ë¥Á¥ê¥ó¡¿ÂÀÊ¿À½ºî½ê¡¿ÅÅµ¤¶½¶È¡¿¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¿¥Æ¡¼¥ª¡¼¥·¡¼¡¿ÆüËÜ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¤¤¤Á¤´¡¿¥¤¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¿¼¼Ä®¥±¥ß¥«¥ë¡¿Ãæ±û²ÄÃÃ¹©¶È¡¿JMC¡¿¥Û¥Ã¥«¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥í¥¤¥ó¥È»º¶È¡¿Ôè²°¡¿¥ê¡¼¥¬¥ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¹âÀéÊæ¸ò°×¡¿Hamee¡¿¥¨¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¿ÅìË®¥¢¥»¥Á¥ì¥ó¡¿¥¨¥¯¥¹¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¤ï¤«¤â¤ÈÀ½Ìô¡¿¥ê¥Ù¥ë¥¿¡¿¥á¥Ã¥¯¡¿°°Àºµ¡¹©¶È¡¿¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡¿ÅìÍÎÅÅµ¡¡¿¥à¥µ¥·¡¿Ê¿ÏÂÉÔÆ°»º¡¿ÆüËÜÀÐÌýÍ¢Á÷¡¿´ÝÈ¬ÁÒ¸Ë¡¿¥«¥«¥¯¥³¥à¡¿²Ê¸¦À½Ìô¡¿¥¢¥¸¥¢¹ÒÂ¬¡¿ÆüËÜ¥É¥é¥¤¥±¥ß¥«¥ë¡¿¥è¥³¥ª¡¿¥Á¥Î¡¼¡¿¥í¥¸¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥Õ¥¸¥ª¡¼¥¼¥Ã¥¯¥¹¡¿¥È¡¼¥«¥í¡¿ÆüÅì¥Ù¥¹¥È¡¿ÂçÆ±¹©¶È¡¿¸ÅÌîÅÅµ¤¡¿ÉÙ»Î¥Ô¡¼¡¦¥¨¥¹¡¿¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ä¡¼¥ë¡¿Æâ³°¥È¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¿¥À¥¤¥»¥¡¿Ì¾¹©·úÀß¡¿ÆüÈæÃ«Áí¹çÀßÈ÷¡¿¥¨¥Õ¥¢¥ó¥É¥¨¥à¡¿ÊÝÅÚÃ«²½³Ø¹©¶È¡¿¥¢¥ë¥¤¥ó¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ÌÀ¼£ÅÅµ¡¹©¶È¡¿ºæ²½³Ø¹©¶È¡¿¾¼ÏÂÅ´¹©¡¿¥ì¥ª¥ó¼«Æ°µ¡¡¿NC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿KVK¡¿EIZO¡¿¶¨Î©¾ðÊóÄÌ¿®¡¿¥ª¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¡¿ÅçÀºµ¡À½ºî½ê¡¿¥µ¥ó¥³¡¼¡¿¥Ë¥Ã¥Ô¡¿±ó½£¥È¥é¥Ã¥¯¡¿¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¡¿Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¿ÃæÂ¼²°¡¿¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¿µþ»°À½ºî½ê¡¿Åìµþ¥¤¥ó¥¡¿¥¨¥ó¥×¥é¥¹¡¿¥Þ¥Ë¡¼¡¿·úÀßµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¿±Á¸¶¼Â¶È¡¿NCS¡õA¡¿IC¡¿¾¾ÃÝ¡¿Âç´Ý¥¨¥Ê¥¦¥£¥ó¡¿Âè°ì¹©¶ÈÀ½Ìô¡¿ËÌÀîÅ´¹©½ê¡¿¥¥à¥é¥æ¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¿¶¦ÏÂ¥ì¥¶¡¼¡¿¹ÓÀî²½³Ø¹©¶È¡¿ÆüËÜ²½³Ø»º¶È¡¿ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È¡¿»°¼ÒÅÅµ¡À½ºî½ê¡¿¥¢¥¤¥À¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¿¿·ÅÅ¸µ¹©¶È¡¿¥ª¥ª¥Ð¡¿NSD¡¿¥é¥Ã¥¯¡¿¥¤¥ï¥¡¿¥¨¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¿¥Ï¥ê¥Þ²½À®¥°¥ë¡¼¥×¡¿¥È¡¼¥»¡¿¥·¡¼¥¤¡¼¥·¡¼¡¿JFE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¿»°¥ÄÀ±¥Ù¥ë¥È¡¿Î¾ÌÓ¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¿ÆüËÜ¥«¡¼¥Ð¥¤¥É¹©¶È¡¿NaITO¡¿¥¥ó¥°¥¸¥à¡¿¥Ö¥í¡¼¥É¥ê¡¼¥Õ¡¿ÆüËÜ¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¿¥Ô¥¸¥ç¥ó¡¿¥½¡¼¥À¥Ë¥Ã¥«¡¿¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¿¥â¥ê¥È
¡Ê»³Ã« ÌÀÎÉ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ¥Ç¡¼¥¿»ö¶È¶É¡Ë