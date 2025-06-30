¡ÔNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Õ¤¯¤é¤Ð¤¢Ìò¡¦ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡ß¥á¥¤¥³Ìò¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤¬Àï»à¤·¤¿»þ¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÜ¤¬¼ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ËÆþ¤Ã¤¿NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆ±ºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÄ«ÅÄ²È¡×¤ÎÌÌ¡¹¤À¡£º£²ó¤ÏÁÄÊìÌò¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¡¢»°»ÐËå¤ÎËö¤Ã»ÒÌò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¤¬ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»È±¤Çº£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡¡È¬ÌÚ¾åÅùÊ¼¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤â¡£NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡£
ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡ÊÄ«ÅÄ¤¯¤éÌò¡Ë¡§¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡ª¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È²ÈÂ²¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ï¤è¤Í¤§¡£
¸¶ºÚÇµ²Ú¡ÊÄ«ÅÄ¥á¥¤¥³Ìò¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿ó¤µ¤ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½ÐÀ¬¤¹¤ëÀïÁèÊÔ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÄ«ÅÄ²È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀõÅÄ¡§Ä«ÅÄ²È¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤â¹µ¤¨¼¼¤Ë¤³¤â¤é¤º¡¢Á°¼¼¡Ê¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤ÎÂÔ¹ç¥¹¤Ú¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤è¤Í¡£
¸¶¡§»ä¤â¹Ô¤¯¸½¾ì¡¢¹Ô¤¯¸½¾ì¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´Ñ¤Æ¤ë¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
ÀõÅÄ¡§¤¯¤é¤Ð¤¢¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³øÌì¡Ê³ø¼¡¡¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤È¤âÃçÎÉ¤¤¤·¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤è¡£
¸¶¡§¥á¥¤¥³¤Ï¡Ö¥¶¡¦»°»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁÇÄ¾¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÅÄ¡§¥á¥¤¥³¤Ï²Ä°¦¤¤¤Î¤è¤Í¡£°ì¿ÍÍÄ¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤ÎÃç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Àé¿Ò¤¯¤ó¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤Î¤Î¤Ö¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡£¼Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤ë¼¡Ïº¤µ¤ó¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤È¿ó¤¬Áø¶ø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¥á¥¤¥³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£»°»ÐËåÁ´°÷¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤è¤Í¡£
¸¶¡§»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¥á¥¤¥³¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¤È¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂæËÜ¤Ë¥á¥¤¥³¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£
ÀõÅÄ¡§¤½¤ì¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö²¿¡¢²¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©
¸¶¡§¤½¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Î¤Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤âÍö»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤â¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÅÄ¡§¤Î¤Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤Ï¤Á¤¤ó¡ÊÅÚº´ÊÛ¤Ç¡ÖÃË¾¡¤ê¡×¡Ë¡×¤Ç¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ìò¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£»°»ÐËå¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅ·À¤ÎØá°Í·¿¤è¤Í¡£
¸¶¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Íö»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä¹½÷¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÍÅÀº¡ª¡©
ÀõÅÄ¡§¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉÁ¤Êý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢È¿Àï¤Î¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÆÃ¤ËÄ«¥É¥é¤Î¼çÌò¤ÏÈ¿Àï¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤¬¡Ö°¦¹ñ¤Î´Õ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ·³¹ñ¼çµÁ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¸¶¡§»ä¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÅö»þ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿·³¹ñ¼çµÁ¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Í¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÀõÅÄ¡§¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬Àï»à¤·¤¿»þ¡£ÎøÃç¤À¤Ã¤¿Íö»Ò¤Î¿É¤µ¤â¤ï¤«¤ë¤·¡¢¡Ö¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¡×¡ÖÎ©ÇÉ¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¤È¤Î¾×ÆÍ¤â¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¡£
¸¶¡§Å¸³«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ò´Ñ¤ÆÄ«¤«¤éÌÜ¤¬¼ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍö»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤À¤±ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÀõÅÄ¡§Æó¿Í¤¬µ¥¼Ö¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ÉÌÛ¤Ê¹ë¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ëÍö»Ò¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Îø°¦¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢±©Â¿»Ò¤µ¤ó¤¬Íö»Ò¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÃåÂØ¤¨¤òÅÏ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤è¡£ÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â»£±Æ¸½¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶¡§ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÅÄ¡§ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¡Ê¥µ¥À¥ò¡Ë¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤ÊºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÇòÈ±¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢¥·¥ï¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤À¤±Á´Á³ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÅÀºÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¸¶¡§¤¨¤Ã¡ª¡¡¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¸½¼Â¤ÎÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
ÀõÅÄ¡§¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ËµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÇ½é¡¢´é¤«¤é¤·¤ÆÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤È¤«¸Æ¤ó¤Ç¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¤È¤«¸À¤¦¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶¡§¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¤ªÆó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê¤¢¤µ¤À¡¦¤ß¤è¤³¡Ë¡¿1956Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1973Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò¤Ï¡Ø¤µ¤¯¤é¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç3ÅÙÌÜ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÁÄÊìÌò¤ÇÉ×¤Î³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ«ÅÄÀÐºàÅ¹¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤ò±é¤¸¤ë¡£
¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê¤Ï¤é¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ë¡¿2003Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¤Ï1700¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£2023Ç¯¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ë½Ð±é¸å¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÄ«ÅÄ²È¤Î»°½÷¡¢¥á¥¤¥³Ìò¤ËÈ´Å§¡£
¡ÚÊ¹¤¼ê¡Û
ÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò¡Ê¤¿¤³¤¦¡¦¤ï¤«¤³¡Ë¡¿1973Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯7·î11Æü¹æ