Æ£¸¶µª¹á¡¡£µ£´ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÉ×¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶µª¹á¤¬£²£¸ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££µ£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆüÌµ»ö¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢¸µµ¤¤ËÇ¯ÎØ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆü¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´Ø·¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤ÎÆÃÂç¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢É×¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¥±¡¼¥²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£