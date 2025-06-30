¾åÀ¾Îç¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢¡í¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥ª¥¿¥¯¡í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Úº£½µ¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤Î¶»¤Î¥¦¥Á¡Û
¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ØNMB48¡ÙÂ´¶È¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¸½¾ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÂ´¶ÈÁ°¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢FRIDAY¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÄ©(¤¤¤É)¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¼Â¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤âÆø(¤Ë¤®)¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡Ö»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡©
¡Ö16ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î»£±Æ¤³¤½¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ø³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡(¤Þ¤µ)¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØNMB48¡Ù¤ÎÀèÇÚÊý¤ä»Ð¤Î¾åÀ¾·Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê30¡Ë¤â¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄñ¹³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä²Î¤è¤ê¤â¥È¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î£Í£Ã¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï´À¤Ç¼ê¤¬¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤ÎÀ¾°ËÆ¦¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Ï³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢°á¾Ø¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿±ýÉü¤â³¤´ß¤òÊâ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£³¤¤Î¿å¤Ï¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÂÀè¤Ë²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½4·î10Æü¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ£¹Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ä¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÂ´¶È¤«¤éÌó£²¥õ·î·Ð¤Á¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï°ì½µ´ÖÀè¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤«ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ½Äê¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£Â´¶È¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´ü¤ä¸åÇÚ¤ÈÄê´üÅª¤Ë¥´¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê£¹Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡Á¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖAKBÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÁªÈ´¤ËÆþ¤ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¡ØNMB48¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤¿¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê°¦¤¹¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ö¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âÂ´¶È¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤È¡©
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¼´¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¡í¥¢¥¤¥É¥ë¡í¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡í¸Ä¿Í¡í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤â¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¡¢»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡í²Ä°¦¤¤°á¾Ø¤òÃå¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡í¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É½»æ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¼Â¤Ï»ä¡¢²Ä°¦¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡í¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥ª¥¿¥¯¡í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Îø°¦¥â¡¼¥É¤Ë¡Ä¡Ä
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¾åÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡íÎø°¦¶Ø»ß¡í¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¼þ¤ê¤¬½÷¤Î»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡¢Îø°¦¤¹¤ë¤¾¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¤¥¤¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¼¤Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤äÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¡©
¡Öµ¤¤Å¤«¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡í¥¤¥±¥ª¥¸¡í¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¥È¥¥á¥¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¤¥±¥ª¥¸¹¥¤¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â´¶È¸å¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡ØÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤êÂç¿Í¤Ó¤¿»ä¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¥¸¥ç¥¦¥Ë¥· ¥ì¥¤ 24ºÐ
¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£¡Ç16Ç¯¤ËNMBÂè5´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ç18Ç¯¤Ë¤ÏAKBÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¼«¿È½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢º£¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯
ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡ÖAnimation¡×
¡Ö86-¥¨¥¤¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹-¡×
ÀïÁè¤Èº¹ÊÌ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤Ç´Ñ¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Æü¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢1¡Á2»þ´ÖÄ¹É÷Ï¤¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ÏÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯6·î27Æü¡¦7·î4Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§»°ÎØÊö»Ò