áÄ¿¿¤¢¤ß¤é¤¬¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ë»²ÇÒ¡¡¸Ó»Ñ¤Ç¿·À¸¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê
º¸¤«¤é»³»þÁï¿¿¡¢ã·Æ£½á¡¢Íòè½ºÚ¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¾åÇòÀÐË¨²»
áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ã·Æ£½á¡¢»³»þÁï¿¿¡¢Íòè½ºÚ¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬29Æü¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ç7·î´üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶á¹¾¿ÀµÜ¤ËË¬¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¥¥ã¥¹¥È
¸ÅÅÔ¡¦ÂçÄÅµþÀ×¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ï¡Ö¤«¤ë¤¿¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¶¥µ»¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¶á¹¾´«³Ø´Û¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀ»ÃÏ¤Ç¤Îµ§´ê¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¼¹ï¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ÅÀÅô¼°¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£áÄ¿¿¤Î¡Ö¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î³Ý¤±À¼¤Î¤¢¤È¡¢Á´°÷¤Ç¡Ö3¡¢2¡¢1¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢¶Æâ¤Ë¸÷¤òÅô¤·¤¿¡£±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÌç¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¾å¤²¡¢°ìÆ±¤Ï´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î»£±Æ¤Ç¶á¹¾¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤Î±Ç²è¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¿·ÎÐ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¸Ó¤â¤È¤Æ¤â±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤¬ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¤ò±é¤¸¤ëáÄ¿¿¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¤á¤°¤ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µï¾ì½ê¤Î¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢ÁÕÀèÀ¸¤ä¤«¤ë¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§ÈóÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¸¶ºî¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡£2016Ç¯¡¢2018Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ðÂô¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï45²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï±Ç²è¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡£Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤¬¡¢¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÇß±à¹â¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ËÆþÉô¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤á¤°¤ë¤é¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹â¹»ºÇ¶¯¤Î¿ðÂô¹â¹»¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ½Õ¤¬º£¡¢ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤Ï¡¢7·î9Æü¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡Û¢£ÍõÂô¤á¤°¤ë¡Ê¤¢¤¤¤¶¤ï¤á¤°¤ë¡ËáÄ¿¿¤¢¤ß ¼ç¿Í¸ø¤Î¤á¤°¤ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µï¾ì½ê¤Î¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢ÁÕÀèÀ¸¤ä¤«¤ë¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ë¤¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÃç´Ö¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§ÈóÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¢£·î±ºÆä¡Ê¤Ä¤¤¦¤é¤Ê¤®¡Ë¸¶ºÚÇµ²Ú Á°ºî¤Î±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¹¾¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢À»ÃÏ½äÎé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤Î¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¹·¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÇòÌîÉ÷´õ¡Ê¤·¤é¤Î¤Õ¤¦¤¡Ëã·Æ£½á ¶á¹¾¿ÀµÜ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ²þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤³¤«¤é³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢À»ÃÏ½äÎé¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¢£Í¿ÌîÁðÂÀ¡Ê¤è¤Î¤½¤¦¤¿¡Ë»³»þÁï¿¿ ²þ¤á¤Æ¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶Æ°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¶á¹¾¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£Â¼ÅÄÀé¹¾è½¡Ê¤à¤é¤¿¤Á¤¨¤ê¡ËÍòè½ºÚ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿À¸ÅÌ´Ö¤ÎÍ§¾ð¤äå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À¤«¤ë¤¿¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤êÂô»³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¢£Âç¹¾ÁÕ¡Ê¤ª¤ª¤¨¤«¤Ê¤Ç¡Ë¾åÇòÀÐË¨²» 10Ç¯Á°¤Î±Ç²è¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤Ë»²ÇÒ¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ÆÌµ»ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÎé»²¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤ë¤¿¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤â°ú¤Â³¤¤´²Ã¸î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤Æ¤âÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¿·ÎÐ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¸Ó¤â¤È¤Æ¤â±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£