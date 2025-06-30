ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤Ë¥Á¥ã¥éÃË¤¬³ä¤êÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿ºîÍÑ¤Ë¡ÖÌµÃã¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Êó¤¤¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
±ê¤ÈÉ¹¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ë¥Á¥ã¥éÃË¡£
±ê¾ë»û¤µ¤ó¤Èµ´¿áÀã¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÇ½ÎÏ¼ÔÆ±»Î¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥Á¥ã¥éÃË¤¬³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä!?
¤Ê¤ó¤È¡¢Ç®¤ÈÎäµ¤¤ÎÈ¿ºîÍÑ¤Ç¥Á¥ã¥éÃË¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª ¼«ÌÇ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ´ü¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢À§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@cacomistle_tail