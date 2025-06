10月の日生劇場ほか全国で上演されるミュージカル『SPY×FAMILY』にアーニャ・フォージャー役として交互出演する、泉谷星奈、月野未羚、西山瑞桜、村方乃々佳の4名の扮装ビジュアルが公開された。 シリーズ累計発行部数3,800万部を突破した遠藤達哉の人気コミックを原作とする本作は、2023年の初演で大きな話題を集め、2025年はプレビュー公演を皮切りに全国5大都市でのツアー公演が予定されている。

