ÍµÈ¹°¹Ô¤¬Ë½Ïª¡¢¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤¬·ãÅÜ¤·¤¿Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙ¡ÖÁÇ¿Í¤¬¡Ä¡×Å¬²¹¤â¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£22Ç¯¤Ë61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢Îµ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ëº¢¤Ï¤µ¡¢Ç®ÅòÉ÷Ï¤47ÅÙ¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡£¡Ø42ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö42ÅÙ¤Ï¤¤¤¤¤ªÅò²Ã¸º¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÁÇ¿Í¤¬47ÅÙ¤Ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¡Ø50ÅÙ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡42ÅÙ¤Ë¤·¤í¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£