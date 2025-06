“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第119号が6月30日に発売となる。同号の表紙巻頭は、地球デビュー40周年を迎え、地球を再び恐怖のどん底に陥らせるために期間限定再集結中の聖飢魔IIだ。 聖飢魔IIは、37年ぶり新譜EP小教典(シングル)「Kiss U Dead Or Alive」(4月9日発布)、9曲入りの新譜LP大教典(アナログアルバム)『Season II』(6月6日)に続いて、7月2日に14曲入り新譜大教典(CDアルバム)『Season II』を発布(発売)する。 表紙は聖飢魔IIから、デーモン閣下が2年7ヶ月ぶりに本誌再光臨。がんや大動脈の大病を患い、生命や声を失う危険性もあった閣下だが、それらを乗り越え、まさにSeason IIとして再生された自身と聖飢魔IIのこと、これまでの作風とは大きく異なる新譜大教典の完成秘話や全曲解説などをたっぷりと語った。 さらに同誌では、構成員(メンバー)であるルーク篁参謀、ジェイル大橋代官、ゼノン石川和尚、ライデン湯澤殿下の個別全曲解説と、準構成員(サポートメンバー)の怪人松粼様のミニインタビューも併載。全64ページにおよんで新譜大教典『Season II』をとことん味わえる内容として届けられる。 さらに、hide with Spread Beaver、GLAY、SOPHIA、NCT 127らのライヴレポート、BUCK∞TICKの樋口豊や有村竜太朗らのインタビューも掲載した。 ■『ROCK AND READ 119』2025年6月30日(月)発売定価1,430円(税込)A5判/240頁●cover聖飢魔IIデーモン閣下ルーク篁参謀/ジェイル大橋代官/ゼノン石川和尚/ライデン湯澤殿下and 怪人松粼様●interview樋口 豊(BUCK∞TICK)有村竜太朗千秋(DEZERT)Shou (Verde/)田澤孝介&杉本善徳(Waive)ASAGIユナイト●live reporthide with Spread BeaverGLAYSOPHIALike-an-AngelD’ERLANGERMUCCシドThe Brow BeatNEMOPHILA彩冷えるNCT 127 関連リンク ◆ROCK AND READ オフィシャルX◆聖飢魔II オフィシャルサイト

