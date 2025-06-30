²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Öµì²ÚÂ²¤Î½Ð¿È¤Ç¤âºâ³¦¿Í¤ÎÎá¾î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö»ØÀÞ¤ê¤ÎºÍ½÷¡×¤È¡ÄÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤´·ëº§¤ò¿Í¡¹¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡È½Ö´Ö¡É
¡Ò½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ·ëº§35Ç¯¡Ä¤´¿·º§¤Î¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÍð¤ì¤¿È±¤òµª»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä¾¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤òµÜÆâÄ£¤¬¸øÉ½¼è¤ê¾Ã¤·Í×ÀÁ¢ª¡ÈÊªµÄ¡É¤ò¸Æ¤ó¤À¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡6·î29Æü¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï35²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢·»¤ËÀèÎ©¤Ä·Á¤Çµª»Ò¤µ¤Þ¤È·ëº§¤µ¤ì¤¿½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡£¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î·ëº§¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¹ñÌ±¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¹Ä¼¼¤È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤è¤êÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¡È´ñÀ×¤Î¥Æ¥£¥¢¥é»Ñ¡É¡¡¥¹¥«¥é¥Ã¥×¥«¥Ã¥ÈÉ÷¤Î¼ã¡¹¤·¤¤¥É¥ì¥¹
1993Ç¯6·î9Æü¡¢·ëº§¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¡ÊÅö»þ¡Ë¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡¡©JMPA
¢¡ ¢¡ ¢¡
·ëº§Áê¼ê¤òºÆ¤Ó¡Öµìµ®Â²¡×¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤
¡¡½©¼ÄµÜ¤è¤êÁ°¤Ë·ëº§¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ÎÆÁ¿Î¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Î·ëº§ÌäÂê¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»þ´ü¤è¤êÊóÆ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇ½é´ü¤Îµ»ö¤¬¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤¬17ºÐ¤Î¤È¤¤Î1977Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÂÀÏº¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ÀµÜ¤Î²Ö²Ç¶¥Áè¤¬¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÄ»³¤Ï¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÈÞÅÂ²¼Áª¤Ó¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«µÜÆâÄ£Æâ¤ÎÆ°¤¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤¬¤½¤¦¤·¤¿Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½àÈ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÌÀ¿Î¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤È¤¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ÎÃ¼½ï¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀÄ»³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤³¤«¤éÏÃ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢³Ø½¬±¡¤ÎÂ´¶ÈÀ¸²ñ¤Ç¤¢¤ë¾ïÈØ¡Ê¤È¤¤ï¡Ë²ñ¤ÈÀ»¿´¤Î¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ»¿´²ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¡ÊÈà¤Ï¤½¤ì¤ò¡Öµìµ®Â²¤È¿·µ®Â²¤ÎÀï¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾ïÈØ²ñ°÷¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¿Î¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÈþÃÒ»ÒÈÞ¤Î·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸¢°Ò¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·¹ÄÀ©¤ÏÊÑ²½¤ò¿ë¤²¡¢¿·¤·¤¤¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µìÍè¤ÎÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë³Ø½¬±¡¤«¤é¤ÏÍÉ¤êÌá¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤òºÆ¤Ó¡Öµìµ®Â²¡×¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤À¤ÈÀÄ»³¤ÏÏÀ¤¸¤ë¡£°ìÊý¤ÇÈà¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¤â¤¦¡¢³Ø½¬±¡¤«À»¿´¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¥Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¼ÏÂ¤Î»þ´ü¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§ÊóÆ»¤Ï¡¢¡Ö¸¢°Ò¡×¤ËÌá¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍâÇ¯¤Ë¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ï¾ïÈØ²ñ¤¬Î»²ò¤Ç¤¤ë¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»°°æ²È¤Î½÷À¤¬ºÇÍÎÏ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤ë¡£¡Ö¸¢°Ò¡×¤¬ÍÉ¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1980Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬¡Ö¸µ²ÚÂ²ÂÐÌ±´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§¤¬¡Ö¸¢°Ò¡×¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÉ¼Ô¤Ë¼¨¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÏÍâÇ¯¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¹Í¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¸µ²ÚÂ²½Ð¿È¤ÎÉ¾ÏÀ²È¼ò°æÈþ°Õ»Ò¤Î¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¤â¤¦¡¢³Ø½¬±¡¤«À»¿´¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¥Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤µ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ëº§Áê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤É÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¸å¤Î¡Ö³«¤«¤ì¤¿¹Ä¼¼¡×¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë·ëº§¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¸¢°Ò¡×¤«¤é¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¢°Ò¡×¤È¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¡Ö¾ÃÈñ¡×¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥½¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥´¥á¥ó¥Ê¥µ¥¤¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤¿½µ´©»ï¤Îµ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤ëÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÆÃ¤Ë½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¹¥¤Î¡Ö¾ÃÈñ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤´Î±³ØÃæ¤Ë¡ÖµÜÆâÄ£¤¬Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¸õÊä¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê½÷À¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢Áª¹Í¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤ë»¨»ïµ»ö¤ÏÁê¼¡¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤¬1983Ç¯¤è¤ê¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÎ±³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤ËµÜÆâÄ£¤¬Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¹ÀµÜ¤ªÈÞÈÉ¡É¤òºî¤ê¡¢¤ªÈÞÃµ¤·¤ËÀìÇ°¤·»Ï¤á¤¿¡×¿·Ê¹¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¼¡¦¥Ö¡¼¥à¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1985Ç¯¤ËÆÁ¿Î¿Æ²¦¤¬Î±³Ø¤ò½ª¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ°¤¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¢¹ñÁ°¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Óµ»ö¤¬Ê£¿ô½Ð»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÃ«¿·À¸¤Ï¡¢ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¤¬·ëº§Áê¼ê¤Î¾ò·ï¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤´Î¾¿ÆÅÂ²¼¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤«µì¹ÄÂ²¡¢µì²ÚÂ²¤Î¼þÊÕ¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¯¤¤¡£²ÈÊÁ¤ä¿È¾åÄ´ºº¤¬¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¿Ê¤à¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø°ÊÍè¡¢¹ÀµÜÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈäßÍ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸¢°Ò¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤½÷À¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É¬¤º¤·¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¹ÄÂ²¤äµì²ÚÂ²¤È·ì±ï´Ø·¸¤òºî¤Ã¤¿ºâ³¦¤Î°ìÉô¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·µ®Â²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¬ÁØ¡×¤¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÃ«¤Ï¸«¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸¢°Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²È³Ê¤òÍ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÎÁª¹Í¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¸å¤â¡¢·ëº§Áê¼ê¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¾®ÏÂÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ØÀÞ¤ê¤ÎºÍ½÷¡×¡Öµì²ÚÂ²¤Î½Ð¿È¤Ç¤âºâ³¦¿Í¤ÎÎá¾î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ1988Ç¯¡¢³°Ì³¾Ê¶ÐÌ³¤Î¾®ÏÂÅÄ²í»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ½÷À½µ´©»ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Öµì²ÚÂ²¤Î½Ð¿È¤Ç¤âºâ³¦¿Í¤ÎÎá¾î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ÎÉâ¾å¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸õÊä¤È¤Ï¡Ö¤¤¤µ¤µ¤«¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎºÍ½÷¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤½÷À¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸¢°Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÁ¿Î¿Æ²¦¤Î·ëº§¤ò¿Í¡¹¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ï·ëº§¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê²ÏÀ¾ ½¨ºÈ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë