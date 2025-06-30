70Âå°Ì¤ÎÃË¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤«¡Ä¼ê²¡¤·¼Ö¤Î90ºÐ½÷À¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤ë ¸½¶âÌó2Ëü±ß¤Ê¤ÉÈï³²
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ç6·î29Æü¡¢90ºÐ¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÈ·²¬Ä®°ìÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿90ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢º¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÇã¤¤Êª¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¸½¶â¤ª¤è¤½2Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤ÇÃæÆùÃæÇØ¡¢Çò¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆî¤ØÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£