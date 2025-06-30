ÅÞ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡Ö»³ÈøÀÚ¤ê¡×¤ËÆ°¤¤¤¿¡ª¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡È¿·½÷Äë¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¼¡¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë½Ð¤ì¤Ð¶ÌÌÚ»á¤Ë¾¡¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÔµÄÁª¤ÇµÄÀÊ¤ò¹ð¼¨Á°¤Î¥¼¥í¤«¤é9¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¡¢Æ±ÅÞ¹Êó°Ñ°÷Ä¹¤Î°ËÆ£¹§·Ã»²±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡Ê50¡Ë¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²×Îõ¤ÊÄÉ¤¤Íî¤È¤·¹©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìËÜ¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¶ÌÌÚ¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·½÷Äë¡×¤ÎÁÇ´é
¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë´÷Øß¤Ê¤¯°Õ¸«¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì¿Í¡×
¡¡ÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç½Ë¾¡¥à¡¼¥É¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Î11µÄÀÊ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢»³Èø»á¤ò½ä¤ë¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·ÁûÆ°¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Î²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤â»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡È»³Èø¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¸å¤âÈø¤ò°ú¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¹â¤é¤«¤Ë¡È¾¡ÍøÀë¸À¡É¤ò¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬°ËÆ£»á¤À¡£
¡Ò0¤¬1¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢0¤Ï9¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÊÃæÎ¬¡Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡Æ±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¥°¥é¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤â¡¢¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡É¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡Ê58¡Ë¤¬¡È´´»öÄ¹°Ê¾å¡¢ÂåÉ½Ì¤Ëþ¡É¤È¸Æ¤ÖÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»Ð¸æÈ©¤ÎÈà½÷¤òÊé¤¦¼ã¼êµÄ°÷¤ÏÂ¿¤¯¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡È½÷Äë¡É¤ä¡È½÷²¦ÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡¢»³Èø»á¤Î¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¸å¤Ë¤â¡¢
¡Ò¡Ê»³Èø»á¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½ÍÊÎ©¤Ï¡ËÃ¯¤Î¤³¤È¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÅÙ¡¹¤Î·èÃÇ¤¬¤³¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡¡¤È¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤ÊÊ¸¸À¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Æó¿Í¤Î°ø±ïÀõ¤«¤é¤Ì´Ø·¸¤òÃÎ¤ëÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡È²¸¿Í¡É¤Î¤Ï¤º¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤ËÈ¿´ú
¡¡°ËÆ£»á¤¬°¦ÃÎÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¡£3ºÐ¤È1ºÐ¤ÎÍÄ»Ò¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÌ±¿ÊÅÞ¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿Æ°µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¹¹ð¤Ç¡¢»³Èø»ÖºùÎ¤¤µ¤ó¤Î¡ÈÀ¯¼£²È¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¡£ÎÞ¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¤³¤Ü¤ì¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¸õÊä¼ÔÁªÄê¤ÎºÝ¤ËÈà½÷¤ÎÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¡¢¿äµó¤·¤¿¤Î¤¬»³Èø»á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¡È²¸¿Í¡É¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÞ¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿»³Èø»áÍÊÎ©ÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö4·î¤Ë¸øÇ§Êý¿Ë¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡£¸å±ç²ñ¤òÃ¦²ñ¤¹¤ë¡É¤ä¡È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¼¤á¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÃÏ¸µ»ÙÉô¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¤Ï»³Èø»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥¢¥ó¥Á¤âÂ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÃ¦Âà¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¹²¤Æ¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÅÞ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡È»³ÈøÀÚ¤ê¡É¤ËÆ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö»³ÈøÀÚ¤ê¹©ºî¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤ËÈà½÷¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤¤¤Þ¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»³Èø»á¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¸øÇ§¤òÈ¯É½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î5·î½é½Ü¡¢ÅÞ¤«¤é»³Èø»áËÜ¿Í¤Ë¡È°¦ÃÎ¸©Æâ¤ËÁªµó»öÌ³½ê¤È¸å±ç²ñ»öÌ³½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¡É¡È°¦ÃÎ¤Î»Ù±ç¼ÔÌ¾Êí¤Ï»È¤¦¤Ê¡É¤È¤ÎÄÌÃ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÍîÁª¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¡¢ÍýÍ³¤òÅÞ´´Éô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Ï¢¤«¤éÅÞËÜÉô¤ËÆ±¼ñ»Ý¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÅÞ¿¦°÷¤¬¡ÈÄÌÃ£Ê¸¤Ï»ä¤¬½ñ¤¯¡É¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅìÂçË¡³ØÉô¤«¤é¸¡»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Èø»á¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£»á¤Ï½¢³è¤Ç¡Ö100¼ÒÍî¤Á¤¿¡×¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤Ï±Ä¶È¶É¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡£¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤È»¨Áð¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÈÉÔÎÑ¤Î»³Èø¡É¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÅÞ¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë¤È¡¢»³Èø»á¤¬Î¥ÅÞ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢
¡Ö¡ÊÈà½÷¤È¤Î¡Ë¹ç°Õ¤ä¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ÎÂ¸ÈÝ¤äÍÌµ¤ò´Þ¤á¤Æ²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¿ºÍÕ´´»öÄ¹Ì¾¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤ËÂåÉ½Áª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â°ËÆ£»á¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î½êÂ°µÄ°÷¤À¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ï20Ç¯¤Î·ëÅÞ¸å½é¤ÎÂåÉ½Áª¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¤ÏÆ±¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡È¶ÌÌÚ¤Î´ÇÈÄ¤ò²¼¤í¤»¤Ð¡¢É¼¤¬Î¥¤ì¤ë¡É¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥ï¥ó¥Þ¥óÀ¯ÅÞ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÞ¼ó¤¬¸òÂå¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÉÔÎÑÀÅÞ¡×¤Î±øÌ¾¤ÏÊÖ¾å¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯7·î3Æü¹æ ·ÇºÜ