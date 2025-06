「ミスマガジン 2024」グランプリ・葉月くれあの1st写真集(講談社)が8月27日に発売決定。その先行カットも公開された。 「ミスマガジン 2024」でグランプリを受賞したほか、2026年公開予定の映画『エリカ』で映画初出演が決まるなど女優としても活動の幅を広げている葉月さん。その初となる写真集は、オーストラリアで撮影。大自然の中で見せる少女のような無邪気な笑顔や、まるで一緒に海外旅行を楽しんで

ログインして続きを読む

The post 「ミスマガジン2024」グランプリ 葉月くれあ、1st写真集発売決定 少女のような無邪気な笑顔から初挑戦のランジェリー姿まで first appeared on GirlsNews.