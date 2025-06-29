¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤«¤é½éÄ©Àï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Þ¤Ç
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó 2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬8·î27Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£¤½¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó 2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍÕ·î¤µ¤ó¡£¤½¤Î½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post ¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤«¤é½éÄ©Àï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Þ¤Ç first appeared on GirlsNews.