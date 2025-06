ブライトンの三笘薫は、今夏の去就が注目されている。 バイエルンやアーセナルなどからの関心が取り沙汰されたなか、トッテナムの専門メディア『To The Lane And Back』が6月29日、スパーズも日本代表アタッカーの獲得に関心を持っていると報じた。 これに反応したのが韓国のメディアだ。サッカー専門誌『Four Four Two』の韓国版は、「ソン・フンミンを放出し、また日本人選手を獲得しようとするトッテナム。三笘はソン・フンミンの穴を埋められるのか?」と見出しを打ち、次のように伝えた。「ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンがプレミアリーグで8位に浮上する上で、三笘の活躍は決定的な役割を果たした。この活躍により、トッテナムは三笘に注目しており、トーマス・フランク監督はウイングの補強を検討している」「トッテナムとソン・フンミンが同じ道を歩むかどうかは依然として不透明だ。ヨーロッパリーグ優勝直後から、移籍の噂は絶えず持ち上がっていた。サウジアラビアとトルコがその代表例だ。イギリスでは、ソン・フンミンの今後の動向を予測する報道が相次いでいる」【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての1位は? サカダイ選手名鑑で集計!Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介

同メディアは、「ソン・フンミンの去就が不透明な状況の中、トッテナムが補強に着手したというニュースが報じられた。そのターゲットは『日本代表のエース』三笘だった。メディアは『三笘は間違いなく、チームにスピード、ダイナミズム、センス、得点力、そして創造性を加えてくれる選手であり、両サイドでプレーできる。現在28歳で、絶頂期にある。ベテランの域に達したソン・フンミンの後釜として、最適な選択肢となるだろう』と評した」と報道。こう続けた。「結局のところ、トッテナムが三笘にどれほど真剣に興味を持っているのか、そして彼を獲得するために巨額の移籍金を支払う覚悟があるかどうかが重要だ。一方で、トッテナムは『2004年生まれの日本人期待のセンターバック』高井幸大の獲得に動いている」 トッテナムの日本人獲得の動きを注視しているようだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部