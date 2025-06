【「ありす、宇宙までも」4巻】 6月30日 発売 価格:770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ありす、宇宙までも」の4巻を6月30日に発売する。価格は770円。

本作は売野機子氏による連載作品。1人の少女が日本人初の女性宇宙飛行士船長になるまでを描いた物語で、「マンガ大賞2025」大賞に輝いている。

4巻ではアメリカでのスペースキャンプ参加が決まり、現地の勉強をしようと意気込むありすだったが、犬星が「日本を知ること」という課題を出す。

また表紙には、制服を着たありすと犬星の姿が描かれている。

【「ありす、宇宙までも」4巻あらすじ】

アメリカでのスペースキャンプに

参加が決まったありす!

出発に向けて勉強に励む中、

犬星の過去を知る人物が現れる。

ありすは犬星を元気づけようと、

驚きの提案をして……!?

宇宙開発の聖地で、夢へ前進!

最強バディで目指せ!宇宙飛行士!

(C) Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.