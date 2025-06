【週刊ヤングマガジン 2025年31号】 6月30日 発売 価格:510円

本日6月30日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年31号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアを飾るのは、葉月くれあさん。巻中には有村南海さん、巻末にはやわもちさん、榎本みらのさん、日夏カノさん、髙月りなさんのグラビアが掲載されている。

また、同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」には、葉月さんと有村さんのグラビアアザーカットが公開されている。

【葉月くれあさん】【有村南海さん】【やわもちさん、榎本みらのさん、日夏カノさん、髙月りなさん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)熊谷貫/ヤンマガWeb

(C)佐藤裕之/ヤンマガWeb