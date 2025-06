【「月曜日のたわわ」13巻】 6月30日 発売 価格:792円 【「月曜日のたわわ」13巻 青版】 6月30日 発売 価格:1,034円

「月曜日のたわわ」13巻

講談社は、マンガ「月曜日のたわわ」の13巻を6月30日に発売する。価格は792円。また同日には特別装丁の青版も1,034円で発売される。

「月曜日のたわわ」13巻 青版

本作は比村奇石氏による“たわわ”な女の子たちの日常コメディ。累計発行部数は260万部を突破している。

13巻の表紙には、浴衣姿の後輩ちゃんが登場。また青版はB5カバーなし、本文青刷りで、通常版とは異なる描き下ろし美麗イラストを全面にあしらっている。

【「月曜日のたわわ」13巻あらすじ】

X(旧Twitter)、同人誌でセンセーションを巻き起こした比村奇石の傑作、新たなエピソードとともに初商業漫画化!!

ヤンマガ連載版『月曜日のたわわ』第13巻をお届け!

「月曜日のたわわ」13巻 青版

