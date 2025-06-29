¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¢¥ë¡×à¤È¤¥á¥âá¿ÆÍ§¤ÎÈà½÷¤¬¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ð¥°Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁð¡×¡Ö¹¥Íº¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¿¶¤é¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¾Ð¡×¡Ö½¤Íå¾ì¤ä¤ó¤±¡×¤ÎÀ¼
Â´¶ÈÄ¾Á°¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤ë¤â¡Ä
¡¡¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë30¼þÇ¯¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥Ã¥ÁÇÛ¿®(½¤Àµ¤ä¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇÛÉÛ)¤ÎÆâÍÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¥Ñ¥Ã¥ÁÇÛ¿®¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ø¤È¤¥á¥â ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤Ë¥Ñ¥Ã¥ÁÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ñ¥Ã¥ÁÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹¥Íº¤¯¤ó¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¡¡¹¥Íº¤¯¤ó¤³¤ÈÁá²µ½÷¹¥Íº¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤äÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤«¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¼ç¿Í¸ø¤ØÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¿ÆÍ§¡£
¡¡¤Ê¤ª¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¹¥Íº¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÄ¾Á°¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹¥Íº¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¿¶¤é¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËX¤Ç¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤ÎÈà½÷¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¢¥ë¤À¤±¤É¤Ê¡×¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ð¥°Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁð¡×¡Ö¹¥Íº¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¿¶¤é¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¾Ð¡×¡Ö½¤Íå¾ì¤ä¤ó¤±¡×¡Ö±½¤ÎÅÛ¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Îø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã
¡¡¡Ö¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï¼ç¿Í¸ø(¥×¥ì¥¤¥ä¡¼)¤¬²Í¶õ¤Î»äÎ©¹â¹»¡Ö¤¤é¤á¤¹â¹»¡×¤Ç³Ø±àÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËàÅÁÀâ¤Î¼ùá¤Î²¼¤Ç½÷¤Î»Ò¤«¤é¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Î¥²¡¼¥à¡£²ÈÄíÍÑ°ìÈÌ¥²¡¼¥à¤Ë¡ÖÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¶â»úÅã¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¡£¸½ºß¡Ö¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Áforever with you¡Á ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¸þ¤±¤Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£