£Ê£±Àîºê¡¦¹â°æ¹¬Âç¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à°ÜÀÒÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡¡ÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢Åìµþ£Ö£±¡Ý£°Àîºê¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Àîºê¤ÏÅìµþ£Ö¤ËÇÔ¤ì¡¢£³°ÌÉâ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¹â°æ¹¬Âç¡Ê£²£°¡Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¸ú²ÌÅª¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¼¡Àá¤Î¼¯ÅçÀï¤¬Àîºê¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£