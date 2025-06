SixTONESの新曲「Stargaze」(読み:スターゲイズ)が日本テレビ系『第45回 全国高等学校クイズ選手権』(高校生クイズ2025)の応援ソングに決定した。本楽曲は7月6日(日)0:00より各音楽配信サービスにて配信リリースされる。 「Stargaze」はRADWIMPSの野田洋次郎による書き下ろし楽曲。詩的な言葉選びとドラマティックなサウンドがSixTONESの6名による力強くもエモーショナルな歌声と融合し、内なる情熱と”今”を生きる煌めきを描きながら、聴く人の背中を押す青春エールソングとなっている。 発表にあわせ、Apple MusicおよびSpotifyでのPre-add/Pre-saveもスタートした。また、野田洋次郎からはテキストコメントが寄せられている。 ◆ ◆ ◆ ■野田洋次郎 コメント SixTONESへの楽曲提供は実のところ、結構前から実現に向けて動いていた気がします。「今だ」とちゃんと思えるタイミングで、そして僕自身胸を張ってSixTONESのメンバーの皆さんにお渡しできる曲ができるまで機会を待っていました。今回「Stargaze」という楽曲でご一緒できてとても嬉しいです。僕なりにSixTONESというグループの歴史や、メンバー同士の関係性などを掘り下げながら、今まで歩んできた道のりやこの先の物語を想像し、曲を育てていきました。また、「高校生クイズ」のタイアップということもお聞きしたので勝負の瞬間や仲間との大舞台をイメージしながら作りました。出来上がった曲、毎日聴いています。何度も鳥肌が立ちます。自分で作った楽曲でありながら、6人それぞれが自分の内側にある熱や情感をこれでもかと込め、僕の知らない境地にこの曲を昇華させてくれた気がします。聴いてくださる皆さんの背中も、力強く押してくれる楽曲になったら幸せです。「Stargaze」よろしくお願いします。 野田洋次郎 ◆ ◆ ◆ 「Stargaze」 2025年7月6日(日)0:00 配信スタート楽曲提供:野田洋次郎タイアップ:日本テレビ系『第45回 全国高等学校クイズ選手権』 ■Pre-add/Pre-save:[Apple Music / Spotify]https://SixTONES.lnk.to/Stargaze 関連リンク ◆SixTONES オフィシャルサイト◆SixTONES オフィシャルX◆SixTONES オフィシャルInstagram◆SixTONES オフィシャルTikTok◆SixTONES オフィシャルYouTubeチャンネル

