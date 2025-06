「Lots of love to the wonderful team」

魅惑のへそ出しショットは他にも!

俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのkoki,さんは6月27日、自身のInstagramを更新。へそを出したスタイルが印象的なモデルショットを公開しました。koki,さんはELLE Japanの公式Instagramと撮影チームスタッフのアカウントをメンションして「Thank you for having me」「Lots of love to the wonderful team」とつづり、自身の写真を3枚投稿。涼しげなノースリーブのトップスを着こなしている姿を公開しました。1枚目では、トップスとジーンズパンツの間から美しいへそが見えており、スタイルの良さが際立っています。この投稿には、記事執筆時点の27日現在で1.3万を超える「いいね!」が寄せられています。自身のInstagramで美しい姿をたびたび公開しているkoki,さん。6月26日の投稿でも、おへそが見えた夏らしいコーディネートを披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!(文:熱帯夜)