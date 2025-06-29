ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・武夷山市で「貝貝カボチャ」豊作 中国・武夷山市で「貝貝カボチャ」豊作 中国・武夷山市で「貝貝カボチャ」豊作 2025年6月29日 22時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、貝貝カボチャを見せる農業企業の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山6月29日】中国福建省武夷山市興田鎮の城村で、有機栽培のミニカボチャ「貝貝（ベイベイ）カボチャ」が収穫期を迎えた。企業と農家の連携や遊休農地の活用が進み、生産者の収入増を後押ししている。２８日、収穫された貝貝カボチャ。 （武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、貝貝カボチャを収穫する農業企業の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、貝貝カボチャを収穫する農業企業の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、貝貝カボチャを手にする農業企業の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、貝貝カボチャを収穫する農業企業の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、貝貝カボチャを収穫する農業企業の従業員。 （武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？