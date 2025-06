東京スカパラダイスオーケストラが、6月30日(水)に配信リリースする楽曲の“VS.シリーズ”第3弾のコラボアーティストとして、凛として時雨のボーカル&ギターのTKを迎えることを発表した。 本楽曲は、スカパラがこれまでのようにボーカリストを招くfeat.の形でのコラボではなく、「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げた“VS.シリーズ”のコラボとなっている。 TKを迎えた“VS.シリーズ”第3弾の楽曲タイトルは「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」。作曲は加藤隆志(Guitar)・TK、作詞は谷中 敦(Baritone sax)が担当。同曲はスカパラが前作に続きメンズケアブランド『MARO17』新CMテーマソングにもなっており、CMのために書き下ろした楽曲となっている。 また、アニメーションスタジオMAPPAが制作を担当したシリーズCMの続編が近日中に公開されることも発表された。 さらに、「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」のジャケット写真とコラボアーティスト写真も公開されている。コラボアーティスト写真は、鮮やかなブルーの背景と大胆なグラフィックに映える黒スーツ姿の両アーティスト。一際そびえ立つTKと、鋭い視線や挑戦的な表情が際立つスカパラメンバーから次なる展開への意気込みを感じさせる仕上がりとなっている。 本楽曲のミュージックビデオは6月30日(月)20時にYouTubeプレミア公開される。これに先駆け、ティザー映像も公開された。どこか怪しげな雰囲気の中でテーブルを囲んだスカパラメンバー、そこに圧倒的な存在感で登場するTK。両アーティストの異質な“VS”に向け期待感が高まる映像となっている。 なおプレミア公開当日は、スカパラメンバーもミュージックビデオのプレミア公開にチャットで参加するとのことだ。 スカパラの谷中 敦(Baritone sax)、TKからのコメントも以下に到着した。 ◆ ◆ ◆ ■谷中 敦コメント 今回TKさんとVS.シリーズでコラボレーション出来たことは、今後時間が経てば経つほど自分たちにとってより一層大きな意味を持つようになると思います。実は楽曲を作り出す前は、想像もつきませんでした。だからこそ、わくわくしました。TKさんの単純には他と混ざり合わないような、孤高の才能が彼の人柄の素晴らしさで次々と我々の音楽に 混ざりあっていく様子は感動でした。本当に感謝ばかりです。ありがとうございます! 『クローズド・アーカイヴ』歌詞について。 エントロピーとは、ばらけていくこと。それはやがて砂漠の砂のように意識までもが均等に散らばってゆくことだと捉えるところから、歌詞を書き始めました。 かつてこの世界に、生命を生み出したのは、偏りや揺らぎでした。だからこそ、風化していく価値観に抗うこと──その行為こそが、「生きること」の本質的な意味なんだと思います。 偏った思考や、アンビバレントな揺らぎ、そして分析を拒む、混沌とした美。そうした不安定なものたちが、私たち人間同士を必死に繋ぎとめ、新たな秩序を産み出してきたのです。 かつて世間に理解されなかった偏った価値観に共鳴しあった若者たちこそが、時代のうねりを変えてきました。そしてこれからもそうであるべきだと思います。 それぞれの世代が、世界との繋がりを拒むかのように育んだ、言うなればその世代ごとの「クローズド・アーカイヴ」。自分はそれこそが人類を形作ってきた宝だと信じています。 東京スカパラダイスオーケストラ 谷中 敦 ◆ ◆ ◆ ■TK (凛として時雨) コメント お声がけ頂いたのは、アルバムの制作真っ只中でした。まだ自分のアルバムが完成していない中でしっかりと向き合えるのか不安がありつつも、ロンドンでのレコーディング中に音を聴いた僕の頭の中には、一瞬で新たな音像が思い浮かんだのを覚えています。半分と半分で譲り合うんじゃなくて、ぶつかり合う互いの温度を限界の先まで高め合いたい。素晴らしきボーカリスト達とのコラボレーションを経て35周年を迎えたスカパラと、どこまで知らない世界に行けるのかという自分に対しての挑戦でもありました。制作、レコーディング、撮影と、気付けば僕も知らない場所まで連れてきてもらいました。こんなに尖ったパラダイスはいかがでしょう? ◆ ◆ ◆ ◾️VS.シリーズ 第3弾「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」2025年6月30日(月)配信開始配信予約(Pre-add/Pre-save):https://tokyoska.lnk.to/RestrictedArchive 作曲:加藤隆志, TK作詞:谷中 敦編曲:東京スカパラダイスオーケストラ, TK 東京スカパラダイスオーケストラTrumpet & Vocal:NARGOTrombone:北原雅彦Tenor sax:GAMOBaritone sax:谷中 敦Guitar:加藤隆志Bass:川上つよしKeyboards:沖 祐市Percussion:大森はじめDrums:茂木欣一 Vocal & […]

