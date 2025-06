終活クラブのメジャー1stフルアルバム『メジャーな音楽』が10月1日(水)にリリースとなる。 2024年10月にCDリリースされたEP『ハイパー005』から約半年を経て完成となったこのアルバムは、メジャーデビューから1年以上を経て現在のバンドの集大成ともいえる1枚となる。3作連続リリースされた「インターネットやめたい」「恋」「幽霊」をはじめ、ライブで初披露された「地球破壊のマーチ」など、少年あああああの個性と気合いと覚悟がみなぎるナンバーが12曲揃うアルバムとになるという。終活クラブらしいユーモアと切実さが交錯する“クセ強”楽曲が満載だ。 10月には<Major 1st Full Album Release Tour 2025『メジャーな音楽』>の開催も決定しており、6会場をめぐるツアーに続き、11月からは東名阪QUATTROワンマンツアーが開催される。7月から9月にかけては「ROAD TO QUATTRO 2025」と題したシリーズイベントが開催される。各月異なるテーマでのライブが予定されており、「めちゃ尊敬『先輩編』」「めちゃ脅威『若手編』」「めちゃ仲良し『友達編』」といったユニークなサブタイトルが付けられている。 終活クラブ Major 1st Full Album『メジャーな音楽』 2025年10月1日(水)リリース・初回盤(CD+DVD):VPCC-80705 ¥4,950(税込)・通常盤(CDのみ):VPCC-87287 ¥3,300(税込)※DVD内容は後日発表1.劇伴2.インターネットやめたい3.〇〇〇〇4.ビトビト5.足りない6.幽霊7.もうすぐゆうれい8.地球破壊のマーチ9.エキチカダンスフロア10.恋11.メジャーな音楽12.無名芸術【初回生産分封入特典】トレーディングカード1枚封入(全6種/ランダム)【店舗特典】・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE:内容未定・Amazon.co.jp:内容未定 ※特典決定後に予約受付開始・VAP STORE:内容未定・その他店舗:内容未定CD予約:https://shukatsuclub.lnk.to/majormusic <Major 1st Full Album Release Tour 2025『メジャーな音楽』> 10月4日(土)新潟 NEXS10月9日(木)神戸 太陽と虎10月11日(土)福岡 Live House Queblick10月17日(金)金沢 vanvanV410月23日(木)札幌 SPiCE10月28日(火)仙台 FLYING SON <終活クラブ QUATTRO ONE MAN TOUR 2025『メジャーな音楽』> 11月7日(金)名古屋 CLUB QUATTRO11月8日(土)梅田 CLUB QUATTRO12月3日(水)渋谷 […]

