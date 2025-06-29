É÷´Ö½Ó²ð¡¢¥Ò¡¼¥ëÌò¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄá²°¤Î¡È²ø±é¡É¤¬ÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢µþ¤æ¤«¤ê¤Î¡ÈÃÏËÜÌä²°¡ÉÄá²°´î±¦±ÒÌçÌò¡¦É÷´Ö½Ó²ð¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ç±é¡¦²£ÉÍ¤È¤Î¶¦±éÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÄ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬É÷´Ö¤Î¤â¤È¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²þ¤á¤ÆËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¹¾¸Í¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥È¥ë¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄÕ½Å¤ÏÄ¾´¶Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¿Í¤È¤Î±ï¡¢»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÄá²°¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¾¦¿Í¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÕ½Å¤¬°ìÂå¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢ÅÁÅý¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÄá²°¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÅÊ¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¤³¤ÎÂÐÎ©¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷´Ö¤¬±é¤¸¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤äÀ¾Â¼²°Í¿È¬¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î¡ÈÃÏËÜÌä²°¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¿·»²¼Ô¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÈÂÐÎ©¡£ÁðÁÐ»æ¤ä¶Ó³¨¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ÅìµþÅÁ¤Ê¤É¼ã¤¤ºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÕ½Å¤È¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¥Ò¡¼¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤É÷´Ö¤¯¤ó¤Ï¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤ÇËÜ¿Í¤Ï¡Ö30Âå¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¦Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤¬20Âå¡¢10Âå¤Îº¢¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È°¤¤Ìò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÌò¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¸¶ÅÀ²óµ¢¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÎ´¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè25²ó¡Ö³¥¤Î±«¹ß¤ëÆüËÜ¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¡¦ÄÌÌýÄ®¤Î³¥¤Î½üµî¤ËËÛÁö¤¹¤ëÄÕ½Å¤òÄá²°¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂÐÎ©´Ø·¸¤ÎÄ¹¤«¤Ã¤¿Äá²°¤À¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÄÕ½Å¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÍ¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ÷´Ö¡£¡ÖÄá²°¤ÏÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¾Ð¤¤¡¢ÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ç§¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂè25²ó¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼ç±é¡¦²£ÉÍ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñÊõ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£ÊªÀÅ¤«¤ÇºîÉÊºî¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÛ¡¹¤È¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÎ®À±¤¯¤ó¤¬¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ëÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëáã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¹ë²÷¤Ê¿Í´Ö¤ò²¿¤Î¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤ÏËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ê²£ÉÍ¤Î¡ËÈþ¤·¤µ¤Ï¡ª¡×¤È»¿¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÖÃÌ¾Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØËÍ¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¯¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿É÷´Ö¡£ÄÕ½Å¤ò¡ÈÇ§¤á¤¿¡ÉÄá²°¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÄ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄÕ½Å¤ÏÄ¾´¶Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¿Í¤È¤Î±ï¡¢»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÄá²°¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¾¦¿Í¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÕ½Å¤¬°ìÂå¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢ÅÁÅý¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÄá²°¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÅÊ¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¤³¤ÎÂÐÎ©¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷´Ö¤¬±é¤¸¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤äÀ¾Â¼²°Í¿È¬¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î¡ÈÃÏËÜÌä²°¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¿·»²¼Ô¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÈÂÐÎ©¡£ÁðÁÐ»æ¤ä¶Ó³¨¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ÅìµþÅÁ¤Ê¤É¼ã¤¤ºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÕ½Å¤È¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¥Ò¡¼¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤É÷´Ö¤¯¤ó¤Ï¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤ÇËÜ¿Í¤Ï¡Ö30Âå¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¦Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤¬20Âå¡¢10Âå¤Îº¢¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È°¤¤Ìò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÌò¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¸¶ÅÀ²óµ¢¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÎ´¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè25²ó¡Ö³¥¤Î±«¹ß¤ëÆüËÜ¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¡¦ÄÌÌýÄ®¤Î³¥¤Î½üµî¤ËËÛÁö¤¹¤ëÄÕ½Å¤òÄá²°¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂÐÎ©´Ø·¸¤ÎÄ¹¤«¤Ã¤¿Äá²°¤À¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÄÕ½Å¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÍ¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ÷´Ö¡£¡ÖÄá²°¤ÏÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¾Ð¤¤¡¢ÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ç§¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂè25²ó¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼ç±é¡¦²£ÉÍ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñÊõ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£ÊªÀÅ¤«¤ÇºîÉÊºî¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÛ¡¹¤È¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÎ®À±¤¯¤ó¤¬¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ëÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëáã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¹ë²÷¤Ê¿Í´Ö¤ò²¿¤Î¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤ÏËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ê²£ÉÍ¤Î¡ËÈþ¤·¤µ¤Ï¡ª¡×¤È»¿¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÖÃÌ¾Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØËÍ¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¯¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿É÷´Ö¡£ÄÕ½Å¤ò¡ÈÇ§¤á¤¿¡ÉÄá²°¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£