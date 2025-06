メタルコアでもハードコアでもなく”原宿コア”と呼ばれる日本のガールズバンド「花冷え。」が、3月上旬〜4月中旬にかけて北米ツアーを敢行しました。

ボーカルのユキナさん、ギター&ボーカルのマツリさん、ベース&コーラスのヘッツさん、ドラムのチカさんの4人からなる花冷え。には、キュートなルックスと攻撃的なデスボイスというギャップにやられてしまった海外のファンが数多く存在しています。

8月と10月下旬〜11月下旬には欧州ツアーも控えている花冷え。のユキナさんに色々な話を聞いてみました。

https://x.com/hanabie_yukina/status/1912009373989376292

ーーカナダのモントリオールを皮切りにアメリカのサクラメントで幕を閉じた北米ツアーですが、現地オーディエンスの反応はいかがでしたか?

ユキナ:海外ツアーを始めたばかりの時は日本は日本、海外は海外で盛り上がり方やノリ方が異なり、探っている感覚はあったのですが、ツアーを重ねる毎に花冷え。のライブでの遊び方が定着してきたように感じています。

モッシュやクラウドサーフなど自由で遊び方も多く、どの公演を切り出してもとても盛り上がった公演が続いたと思います!

ーー北米ツアーで使用した会場の収容人数はどの程度だったのでしょうか?

ユキナ:2025年3月〜4月に行ったツアーなのですが、平均で言えば1500人ぐらいだと思います。ツアーの度に会場が大きくなっているので嬉しいです!

ーー最新曲「Spicy Queen」のMVなどはコメント欄が多言語で埋め尽くされています。海外で人気が出始めたきっかけは何だったのでしょうか?

ユキナ:2021年にリリースした「我甘党」のMVが各国のリアクション動画で取り上げられたのが最初のきっかけだと思います。私たちとしてもリアクション動画に取り上げて頂くことは事は少なかったので、とても楽しみながら拝見しておりました!

その後は2023年1月にリリースした「お先に失礼します。」で、また認知度が上がった気がしています。

【花冷え。】 - Spicy Queen - Music Video 【HANABIE.】(YouTube)

https://youtu.be/dcKxYScvUsU



「Spicy Queen」

【花冷え。】-我甘党- (WE LOVE SWEETS) Music Video【HANABIE.】(add:English Lyrics)(YouTube)

https://youtu.be/G18yyvPCiTM



「我甘党」

【花冷え。】 - お先に失礼します。 (Pardon Me, I Have To Go Now) - Music Video 【HANABIE.】(YouTube)

https://youtu.be/fuFbQ-Mewfw



「お先に失礼します。」

ーー「花冷え。」とアグレッシブ烈子がリンクしてしまう人は多いかと思います。海外で人気の理由は日本のポップカルチャー×デスボイスというギャップが肝なのでしょうか?

ユキナ:サンリオが大好きですので(目標の一つにピューロランドでのライブ)、「アグレッシブ烈子」も知っていましたが、ファンの方が取り上げるまで正直意識はしておりませんでした。

私達的にはゲームやアニメ・コミックなど世界に通用する日本の文化がメンバーそれぞれ本当に大好きで、そこからインスピレーションを受けて作っているオリジナルの世界観が皆さんから支持を受けているのかなとは思いました。

ーー欧州ツアーに向けての意気込みをお聞かせください

ユキナ:短期間の中で2回のEUツアーがあるのですが、8月はフェスツアー、11月はヘッドライナーツアーと内容も大きく異なってきますので、どんなツアーになるのかスタートが待ち遠しくとても楽しみです!

――どうもありがとうございました。

https://x.com/tx_dendendenpa/status/1907725719935033357

日本国内でも注目度が上昇している花冷え。の活動には今後も要注目です。

