おいしくるメロンパンがトイズファクトリーよりメジャーデビューすることが発表となった。 これは本日6月29日に東京・日比谷野外音楽堂公演で開催されたツアー<おいしくるメロンパン antique tour -貝殻の上を歩いて- >のファイナルにして自身初の野外単独公演でアナウンスされたものだ。 日比谷野音公演では、初のアニメタイアップ曲「未完成に瞬いて」や9thミニアルバム『antique』収録楽曲を中心に披露。メジャーデビュー発表によって会場がこの日一番の大歓声に包まれた。 メジャー1stアルバムとなるミニアルバム『bouquet』は10月1日にリリースされるほか、予約特典内容も公開となった。 また、ミニアルバム『bouquet』を引っ提げて開催される自身初のZeppツアー<おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue ->は10月24日のZeppFukuoka公演を皮切りに全国のZepp5会場にて行われる。 ■10thミニアルバム『bouquet』2025年10月1日(水)0:00 発売開始予約リンク:https://oisiclemelonpan.lnk.to/pkg_bouquet【初回特装盤(2CD)】\6,050(税込) bouquet5曲+Bonus Disc4曲+Photo Book(56P)【初回映像盤(CD+Blu-ray)】\5,000(税込)【通常盤(CD)】\1,650(税込)●店舗別予約・購入者特典・早期予約特典:メンバー直筆サイン⼊りセルフライナーノーツ※8⽉13⽇(⽔)23:59締切下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼントいたします。特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方は是非お早めにご予約ください。・TOWER RECORDS /TOWER RECORDS ONLINE:スマホサイズステッカー・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・トイズストア:ランダム歌詞缶バッジ(5種)・応援ショップ:告知ポスター(B2サイズ)※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。 ■<おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue ->10月24日(金) ZeppFukuokaopen18:00 / start19:0010月25日(土) ZeppNambaopen16:00 / start17:0010月31日(金) ZeppNagoyaopen18:00 / start19:0011月16日(日) ZeppSapporoopen16:00 / start17:0011月28日(金) ZeppDiverCityopen18:00 / start19:00【FC会員最速先行】受付期間:6/29(日)20:00〜7/6(日)23:59https://fc.oisiclemelonpan.com/ 関連リンク ◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト◆おいしくるメロンパン オフィシャルX◆おいしくるメロンパン オフィシャルInstagram◆おいしくるメロンパン オフィシャルYouTubeチャンネル

