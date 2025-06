Chilli Beans.が、5th EP「the outside wind」(6月25日発売)の収録曲「pineapple!」のミュージックビデオを公開した。 本作MVは「うまくいかない夏」をコンセプトに初めて海外・グアムで撮影。愉快でファンクなサマーチューンである「pineapple!」にぴったりの、夏らしく爽やかで、全体的にゆるさを感じさせながらもかっこよく茶目っ気もある内容に仕上がっている。 また、監督からのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■田辺監督コメント 「太陽がパイナップルに見える」というところから楽曲が出来上がったとの説明をメンバーからいただき、「それなら太陽や日差しが印象的なMVにしよう」というところから今回の企画になりました。また日本はちょうど梅雨なのでサンサン太陽な常夏グアムロケを敢行しました。 夏全開だけど、どこか少しダサくて可愛い世界観でチリビらしいゆるさのある夏を演出しました。 テーマは待ち望んだ夏を楽しもうとするけどうまくいかない夏です。それでも自分たちの夏をチリビらしく楽しむ前向きなMVになっているかなと思います。 雨なども降る時もありましたが、撮影するとなると太陽が出てくる奇跡的なタイミングの連続で出来上がった最高に可愛いビデオだと思います。リアルな汗かいたメンバーやリラックスして楽しんでいる表情のメンバーなど演出では出し切れないいろんな表情がたくさんあり見どころ満載のMVになりました。 普段のかっこいいチリビとは異なるまた新たな一面のメンバーをみなさんの夏と共に楽しんでもらえたらと思います! ◆ ◆ ◆ 5th EP「the outside wind」 2025.6.25 Release▼収録曲M1. just try itM2. tragedyM3. painM4. pineapple! 関連リンク ◆Chilli Beans. オフィシャルサイト◆Chilli Beans. オフィシャルYouTube◆Chilli Beans. オフィシャルInstagram◆Chilli Beans. オフィシャルTwitter◆Chilli Beans. オフィシャルTikTok

