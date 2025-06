ももいろクローバーZが、新曲「Event Horizon」のミュージックビデオを公開した。 「Event Horizon」は7月23日(水)に発売される23枚目のシングル。ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」の主題歌となっている。 宇宙人に盗まれてしまったミュージックビデオデータを奪還するために、先日シューティングゲーム【Event Horizon Shooting】が公開され、モノノフ(ももクロのファン総称)にはゲームのトータルスコアを【230,000,000PT】貯めるようにとミッションが課せられた。昨日無事にミッションがクリアされたため、本日ミュージックビデオが公開となった。 公開されたミュージックビデオは、DA PUMPやA.B.C-Zなどを手掛ける多田卓也がディレクターを務め、暗闇の中でレーザーの光とメンバーのダンスが連動した鮮烈な内容となっている。現実と幻想の境界線を表現した無数に煌めくレーザーとメンバーが交差する映像美の中、遠い宇宙から始まった4人の絆を描いている。レーザーを操るアクションシーンもあるので、ぜひチェックしてみよう。 シューティングゲーム【Event Horizon Shooting】は、「Event Horizon」通常盤のジャケット写真にも登場している“メカももたん”を操縦し宇宙の敵を倒して、“星のきらめき”(スコア)を集めていくシューティングゲーム。ゲームは現在もプレイすることができるので、引き続き腕を鍛えてほしい。 ▼シューティングゲーム【Event Horizon Shooting】https://event-horizon-shooting.com/ ■ももいろクローバーZ「Event Horizon」 ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」主題歌配信日:2025年5月28日(水)0:00 [5月27日(火)24:00]事前配信登録リンク:https://mcz.lnk.to/DIG-EHライブラリ保存キャンペーン:https://mcz.lnk.to/DIG-EH ○楽曲クレジット作詞:藤林聖子作曲:haruka、齋藤大輝編曲:DJ Mass MAD Izm* & B36(LEONAIR) ◾️機動戦士ガンダムアーセナルベース 「機動戦士ガンダム アーセナルベース」は、プレイヤーが指揮官となり5機のモビルスーツ+5体のパイロットを指揮し敵戦艦の撃破を目指して戦うリアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム。カードゲームを遊ぶことに特化した大型タッチパネル筐体で、リアルタイムに変化する戦況に対しタッチ操作で部隊の指揮をとることができます。 ○基本情報 ・タイトル :機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD ・ジャンル :リアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム ・稼働開始時期:2025年2月20日 ・プレイ人数:1-2人 ・プレイ料金:1プレイ:200円 (ゲームプレイ1回+カード1枚払い出し) カード追加購入1回:100円(1プレイあたり4回まで) ・権利表記 :©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©BANDAI ・公式ウェブサイト:https://www.gundam-ab.com/ ・公式X:https://twitter.com/gundam_ab ■23rd CDシングル「Event Horizon」 発売日:2025年7月23日(水) 特設サイト:https://mcz-release.com/sound/event-horizon/ […]

The post ももクロ、レーザーを操りながら踊る「Event Horizon」MV公開 first appeared on BARKS.