水曜日のカンパネラが、先月の肉の日(5月29日)にリリースした「シャトーブリアン」のミュージックビデオを本日6月29日“肉の日”に公開した。 ◆水曜日のカンパネラ 動画 「シャトーブリアン」は歴史上の人物をテーマにした“人名シリーズ”の最新作。19世紀フランスの美食家「フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアン」をモチーフに、牛肉の高級部位として知られる“シャトーブリアン”をテーマに制作した。ゲットーハウスのユニークなノリと、肉の部位が交錯するパーティーチューン。印象的なフレーズの反復が中毒性を生み出しながら、一度聴いたら忘れられないエンタメ性が溢れる楽曲となっている。 本日公開されたミュージックビデオは「エジソン」「聖徳太子」などでもタッグを組んできた渡邉直が監督を務めた。「シャトーブリアン」は、本来“高級なお肉”として知られる名前。でもこのMVでは、そんな常識をひっくり返し、「もし“シャトーブリアン”って言葉を初めて聞いたら、どんな世界が広がるんだろう?」というところから制作された。MV全体には、水曜日のカンパネラらしいユーモアとセンスが詰まっており、観る人の頭の中の「シャトーブリアン」のイメージを書き換えていくような内容になっている。観終わるころには、「シャトーブリアンって結局なんだったんだっけ?」と笑いながら考えてしまう、そんな余韻が残るMVをぜひ体感してほしい。 ◆ ◆ ◆ ■渡邉直監督コメント皆さんが地球に初めて来たと想定し、「シャトーブリアン」という単語を初めて耳にしたら、何を想起するでしょう?世界的名画のタイトルが「シャトーブリアン」でも納得だし、RPGのラスボスの名前が「シャトーブリアン」でも頷けます。高貴で重厚でスケール感の大きい正体不明の何かに、きっと畏怖の念を抱くのかなと想像しました。皆さんの固定観念をぶっ壊し、「シャトーブリアン」を知らない世界に導ければと思います。こんなにも幅のある言葉を掘り出してくるなんて流石です。元来の水曜日のカンパネラらしさ溢れる楽曲なので、初めてMVを撮らせていただいた頃の野心と熱量を思い出し制作しました。 ◆ ◆ ◆ 水曜日のカンパネラは現在、アジア・ヨーロッパツアーを開催中。7月にはTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』主題歌の「怪獣島」をリリースする。 リリース情報 ◾️「シャトーブリアン」リリース:5月29日24時(5月30日0時)https://wed-camp.lnk.to/chateaubriand ◾️「怪獣島」リリース:2025年7月2日(水)Pre-Add/Pre-Saveリンク:https://wed-camp.lnk.to/monsterisland <ASIA-EUROPE TOUR 2025 「SUMMER TIME GHOST」> 2025年6月8日(日)ソウル公演会場:弘大 musinsa garage 6月20日(金)台北公演会場:Lagacy Taipei 傳 音樂展演空間 6月22日(日)バンコク公演会場:At.Bantadthong Art Space 7月27日(日)ロンドン公演会場:London・HEAVENhttps://crosstownconcerts.seetickets.com/event/wednesday-campanella/heaven/3402476 7月29日(火)ミラノ公演会場:LEGEND CLUBhttps://www.ticketone.it/artist/wednesday-campanella/ 7月31日(木)パリ公演会場:PETIT BAINhttps://billetterie.seetickets.fr/wednesday-campanella-paris-31-juillet-concert-petit-bain-31-juillet-2025-css5-voulezvousdanser-pg101-ri11067395.html 8月2日(土)OFF FESTIVAL会場:ポーランド・カトヴィツェhttps://off-festival.pl/ <プレミアライブ 2025続編> 2025年9月5日(金)静岡・藤枝市民会館9月23日(祝・火)熊本・荒尾総合文化センター9月24日(水)熊本・合志市総合センター「ヴィーブル」文化会館10月4日(土)佐賀・基山町民会館10月5日(日)佐賀・嬉野市社会文化会館10月10日(金)滋賀・ひこね市文化プラザhttp://www.wed-camp.com/#tour 関連リンク ◆水曜日のカンパネラ オフィシャルサイト◆水曜日のカンパネラ オフィシャルX◆水曜日のカンパネラ オフィシャルInstagram◆水曜日のカンパネラ オフィシャルYouTubeチャンネル◆水曜日のカンパネラ オフィシャルTikTok

