デビュー20周年を迎えたDef Techが、アニバーサリーイヤーの集大成として15年ぶりとなる日本武道館公演を開催することを発表した。 2025年は5年ぶりのフルアルバム『4ELEMENTS』のリリース、ハワイ・カピオラニパークでの凱旋ライブ、そして6月29日にはメモリアルなワンマンライブ<Summer Sound Splash>をパシフィコ横浜で開催。そのステージ上で、グランドファイナルとして日本武道館公演の開催が明かされた。 Def Techが武道館に立つのは、2006年、2011年に続き実に15年ぶり。インディーズ史上最速記録となった初ツアーでの2daysから20年。これまでファンと歩んできた軌跡は再び武道館へとたどり着く。 チケットは現在、Surf Clubでの先行予約受付がスタートしている。 <20th Anniv. Grand Final at 日本武道館> 2026年2月8日(日) 東京・日本武道館Open: 17:00 / Start: 18:00 Surf Club先行受付期間: 先行中〜7月11日(金) 23:59サーフクラブHP: https://deftech.jp/#fanclub <4ELEMENTS TOUR 2025> 2025年8月23日(土) 大阪・大阪城音楽堂9月3日(水) 千葉・市川市文化会館9月6日(土) 静岡・浜松市勤労会館Uホール9月13日(土) 新潟・新潟県⺠会館9月14日(日) 宮城・日立システムズホール仙台9月21日(日) 福岡・福岡国際会議場メインホール10月5日(日) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール10月12日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール10月18日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟10月31日(金) 香川・穴吹学園ホール11月1日(土) 広島・JMSアステールプラザ 大ホール11月3日(月祝) 宮崎・メディキット県⺠文化センター 演劇ホール11月8日(土) ⻑野・ホクト文化ホール 中ホール11月9日(日) 群馬・藤岡市みかぼみらい館 大ホール11月14日(金) 大阪・箕面市立文化芸能劇場11月21日(金) 神奈川 ・茅ヶ崎市⺠文化会館 HP・SNS先行プレイガイド: https://l-tike.com/st1/925bbm8gif0svma4i6h5 […]

