=LOVEが6月28日(土)、パシフィコ横浜 展示ホールB〜Dにて開催された <SANRIO FES 2025>のアーティストステージへ出演した。 この日はサンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とともに、バイラルヒットを記録中の新曲 「とくべチュ、して」を披露。続いてシナモロールのお友だち “モカ” “みるく” もステージに登場し、シナモエンジェルスの楽曲「Chu-Chu-Chu」をコラボレーション。この日限りのプレミアムなステージとなった。 サンリオキャラクターと別れを告げた後は、=LOVEの楽曲 「「君と私の歌」」 「お姫様にしてよ!」 「仲直りシュークリーム」 に加え、夏の定番曲 「ナツマトぺ」 を畳みかけるように披露。ラストはこちらもバイラルヒットを記録中の 「絶対アイドル辞めないで」 をパフォーマンスし、計7曲のライブで「SANRIO FES 2025」ならではのキュートなコラボステージで会場は大いに盛り上がった。 リーダーの山本杏奈は、「今日は、このステージに出演させていただけて、そしてシナモンくんと、モカちゃんと、みるくと一緒にパフォーマンスさせていただけて、本当に幸せでした!」と喜びを噛み締めた。 =LOVEは、5都市をめぐり自身最多となる約9万人を動員した<=LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」>の追加公演を7月12日(土)、13日(日)に東京都・有明アリーナにて開催する。その他サマーフェスへの出演も控えており、夏に向けて精力的な活動が見られそうだ。 セットリスト<SANRIO FES 2025> 1​. とくべチュ、して2​. Chu-Chu-Chu / シナモエンジェルス3​. 「君と私の歌」4​. お姫様にしてよ!5​. 仲直りシュークリーム6​. ナツマトぺ7​. 絶対アイドル辞めないで <=LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」>追加公演 7月12日 (土) 東京都・有明アリーナ 開場 15:00/開演 16:007月13日 (日) 東京都・有明アリーナ 開場 14:00/開演 15:00 関連リンク ◆=LOVE […]

