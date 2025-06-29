ÀîºêF¡¢¼¯Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÁ°¤ËÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡ÄÅìµþV¤¬¹ß³Ê·÷¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë4»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÅìµþV¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëFCÅìµþ¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê»ÃÄê16°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£°ìÊý¡¢»ÃÄê6°Ì¤ÎÀîºêF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡³«»Ï13Ê¬¡¢ÀîºêF¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤òÃÇÇ°¤·¡¢µÜ¾ëÅ·¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ò·ç¤¤¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîºêF¤Ï¡¢18Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÏÆºäÂÙÅÍ¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤¦¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï32Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤Ï¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£¥Ë¥¢¤ÎÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î¿¼ß·Âçµ±¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÀîºêF¤Ï¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤«¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢Áê¼êGK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ò¶¼¤«¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£°ìÊý¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤ÅìµþV¤â72Ê¬¤ËÀ÷ÌîÍ£·î¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£ÅìµþV¤Ï4»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡¢ÀîºêF¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡£ÅìµþV¤Ï¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö8¡×¤Ë¹¤²¤¿°ìÊý¡¢ÀîºêF¤È¼¯Åç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï7·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþV¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÀîºêF¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡1¡Ý0¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡32Ê¬¡¡¿¼ß·Âçµ±¡ÊÅìµþV¡Ë
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÅìµþV¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëFCÅìµþ¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê»ÃÄê16°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£°ìÊý¡¢»ÃÄê6°Ì¤ÎÀîºêF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡³«»Ï13Ê¬¡¢ÀîºêF¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤òÃÇÇ°¤·¡¢µÜ¾ëÅ·¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ò·ç¤¤¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîºêF¤Ï¡¢18Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÏÆºäÂÙÅÍ¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤¦¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÀîºêF¤Ï¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤«¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢Áê¼êGK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ò¶¼¤«¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£°ìÊý¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤ÅìµþV¤â72Ê¬¤ËÀ÷ÌîÍ£·î¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£ÅìµþV¤Ï4»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡¢ÀîºêF¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡£ÅìµþV¤Ï¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö8¡×¤Ë¹¤²¤¿°ìÊý¡¢ÀîºêF¤È¼¯Åç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï7·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþV¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÀîºêF¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡1¡Ý0¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡32Ê¬¡¡¿¼ß·Âçµ±¡ÊÅìµþV¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2025
¥Ë¥¢¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ï¥Õ¥¡¡¼
±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À #¿¼ß·Âçµ±
¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬ÀèÀ©‼️
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè22Àá
🆚ÅìµþV¡ßÀîºêF
📺#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥°#ÅìµþVÀîºêF pic.twitter.com/YkzvNakc4c