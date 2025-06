「finger pointing」の意味は？チームワークに関わる言葉...！？【1分英会話】

正解は「指をさす、非難する、責任を指摘する」でした!

「finger pointing」は、お互いに指をさして責任を押しつけあう様子を表しています。

「There was a lot of finger pointing after the project failed.」

(プロジェクトが失敗した後、責任のなすりつけがたくさんあった。)