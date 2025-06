清 竜人25が11月にバンド編成でのワンマンライブ<KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE>をKT Zepp Yokohama(神奈川)となんばHatch(大阪)にて開催する。 発表が行なわれたのは、6月29日(日)東京・恵比寿The Garden Hallにて開催された<KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR FINAL>ツアーファイナル公演にて。バンドセットを携えてのワンマンライブは第一期の清 竜人25も含めてこれが初となる。 また、バンドライブでも特典付きチケットの販売があり、特典の内容は限定ピクチャーチケット、一般チケットよりも先に入場できる権利の他に“竜人と夫人によるミニバンド演奏も含む、公開リハーサル観覧の権利”となっている。チケット予約受付は6月29日(日)午後7時半からスタート。 清 竜人25は6月25日(水)に最新EP「DARLING」を配信リリースし、7月20日(日)には主催対バンイベント<LWP2025 vol.5>をYOKOHAMA Bay Hall(神奈川)にて開催する。こちらの対バンゲストには藤井隆の出演が決定。初の共演となるステージで、両者の枠にとらわれない自由なスタイルが起こす化学反応に注目が集まる。 <KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE> ■<KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA>2025年11月3日(月・祝)KT Zepp Yokohama開場17:30 / 開演 18:30・席種:1Fスタンディング 前売 ¥9,000 / 2F指定 前売 ¥9,000 / 特典付 1Fスタンディング ¥14,500 ■<KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE […]

