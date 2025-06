ギター片手に全国を回るシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が8月20日、自身初の全国流通音源「選んだ世界」をリリースする。 Cinema staff主催<OOPARTS>に2年連続出演したほか、片平里菜の全国ツアーのゲストとして33ヵ所に帯同するなど、2024年から活動が活発化しているEtrangerは、福岡県北九州小倉出身/在住のシンガーソングライターのアイカによるソロプロジェクト。“Etranger”はフランス語で異邦人・旅人・エイリアンなどの意味を持つ言葉だ。 片平里菜のレーベルBUCHI.RECORDSからリリースされる1stシングル「選んだ世界」には、「YOU」「パスタ」「選んだ世界」といった3曲を収録。雲のように漂い波のように感情的な歌声は、日常の喜びや人生の悲哀を感じさせ、ここではないどこかへと聴く人をいざなう。 Etrangerは6月27日の地元・小倉公演より全国14ヵ所のツアー<HELLO I’m Etranger TOUR>を開催中だ。以下に、1stシングル「選んだ世界」に関するEtrangerのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「みなさんにとって、ときには切なくときには恋しくときにはしあわせ、を感じてもらえるような作品になりました。色々な場所、ひと、かんきょうで聴いてもらえることがたのしみです。これまでのCDを購入してくださった方、お声掛けしていただいた方、改めて感謝申し上げます。これからもEtranger をよろしくおねがいします」 ◆ ◆ ◆ ■1stシングル「選んだ世界」2025年8月20日発売BCH-0004 1,500円(+税)1 YOU2 パスタ3 選んだ世界作詞 作曲 歌唱:Etranger ■自身初全国14ヶ所ツアー<HELLO I’m Etranger TOUR>6月27日(金) 小倉FUSE7月07日(月) 堺FANDANGO7月09日(水) 心斎橋BRONZE7月10日(木) 京都GATTACA 7月12日(土) 名古屋Stiffslack7月13日(日) 名古屋HUNNYBUNNY7月15日(火) 博多LIVE HOUSE Queblick7月20日(日) 新代田えるえふる (投げ銭)7月21日(月/祝) 郡山Peak Action7月22日(火) 水戸LIGHT HOUSE7月25日(金) 小倉YESケバブ (投げ銭)8月02日(土) 別府KURUKURU (投げ銭)8月05日(火) 広島CAVE-BE8月16日(土) 小倉UN (FINAL) 関連リンク ◆Etranger オフィシャルサイト◆Etranger オフィシャルInstagram◆Etranger オフィシャルX

