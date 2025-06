sumikaの全国ツアー<sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』>が本日6月29日、さいたまスーパーアリーナでファイナルを迎えた。このライブの模様がWOWOWで放送・配信される。 本ツアーは2025年3月にリリースされた5thアルバム『Vermillion’s』を引っ提げ、3月から6月にかけ33公演を行ってきたもの。アルバム『Vermillion’s』では自分たちの音楽を改めて見直すとともに、音楽を続ける上で大切なものを発見するきっかけになったという。その上で北海道から九州まで縦断してきた今回のツアーもまた、メンバーの熱い想いが随所で垣間見られるものとなっている。 WOWOWではツアー最終日のさいたまスーパーアリーナ公演を放送・配信。さらに9月には、このツアーのリハーサルや舞台裏、撮り下ろしのインタビューも交えた特別番組『Documentary of sumika 2025 〜Vermillion’s〜』の放送も決定した。 WOWOW放送情報 ■sumika Live Tour 2025 『Vermillion’s』2025年8月9日(土)午後8:30 ■Documentary of sumika 2025 〜Vermillion’s〜9月放送予定 関連リンク ◆sumika オフィシャルサイト

