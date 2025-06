【第4話1】 6月29日 公開 価格:90ポイント

講談社は6月29日、マーズ松井氏(原作)と三日閉両氏(マンガ)、森粼洸貴氏(脚本協力)によるマンガ「熟女熱~シたいこと ぜんぶ サセられる~」第4話「女上司チリンチリン熱1」をヤンマガWebにて公開した。価格は90ポイント。

本作は、テレアポセンターに勤めるマツイが、なぜか女性社員たちから人気のある大森部長からアドバイスを受けつつ、課内の女性たちと大人の付き合いをしていくセクシーコメディ。現在ヤンマガWebでは最新話を除く全エピソードの無料公開も行なわれている。

第4話「女上司チリンチリン熱1」のページ

第3話「若作らせオイル熱2」のページ

第3話「若作らせオイル熱1」のページ

年上のお姉様たちに囲まれて働く若手社員・マツイ。オフィスに馴染めない彼だったが、部長から「オトナの女性との付き合い方」をレクチャーを受けたことで、熟女の魅力と快楽を知っていく…!! 漢の“ためになる”セクシーコメディ!!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.