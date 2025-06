パペットスンスンのデビュー曲「とてと」のミュージックビデオが公開された。 ◆「とてと」MV 『パペットスンスン』は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む6才の男の子・スンスンが親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンと送る何気ない日常の出来事を、ムービーや漫画にしてSNSに投稿しているコンテンツ。7月2日(水)からはフジテレビ系『めざましテレビ』でショートムービーの放送も開始される。 そんな中、パペットスンスンは6月25日(水)に配信リリースしたデビュー曲「とてと」でレーベル”Echoes”よりアーティストデビュー。リリース翌日にはiTunes ダウンロードランキングで最高5位、LINE MUSIC BGM & Melodyランキング(6/25付)で1位を獲得した。 本楽曲は、さわやかな朝の空気をまとった、やさしくてまっすぐな楽曲。スンスンが作詞を担当しており、自然の音や小さな感情を飾らない言葉で表現した、ささやかな日常がふと愛おしく思えるような作品となっている。 本日公開されたMVは、スンスンが夢の中でストリートカルチャーに迷い込む様子が描かれており、往年の有名アーティストの名作MVなどのオマージュ要素が盛り込まれたセットや、スンスンの愛らしいパフォーマンスが見どころとなっている。親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンが登場するのも見どころだ。 さらに、明日6月30日(月)19:00には、MVメイキング映像がパペットスンスン各種公式SNSアカウント(X、Instagram、YouTube)にて公開される。スタジオの中を探検したり、ノンノンとダンスをしたり、監督とカメラチェックをしたりと、初めて自身の楽曲のMV撮影に挑戦するスンスンの姿を収めた特別な映像となっているとのことだ。 さらに、「とてと」はショートムービー『パペットスンスン』の配信限定主題歌にも決定。YouTubeチャンネル「めざましテレビチャンネル」ほか配信プラットフォームで見ることができる。 配信シングル「とてと」 2025年6月25日(水)リリースhttps://orcd.co/puppetsunsun_toteto作詞:パペットスンスン / 作曲・編曲:Carlos K. パペットスンスン プロフィール 「パペットスンスン」6才のパペット。日々の出来事をムービーやイラストにしている。パペットの国<トゥーホック>在住。 ■ 本人コメント:Q. アーティストデビューが決まった今の気持ちを教えてください。「うんとうれしいですっ!ありがとうございますっ!」 Q. はじめてのレコーディングはいかがでしたか?「きんちょうしたけど、たのしかったですっ!」 Q. 「とてと」の中でお気に入りの部分があれば教えてください。「ダンスをするところがたのしくってすきですっ!」 Q. これから(アーティストとして)やってみたいことはありますか?「うた番組に出てみたいですっ!」 Q. いつも応援してくれている(楽曲を楽しみにしてくれている)みんなに、一言メッセージをお願いします!「こんにちはっ!スンスンですっ!ぼくのうたを出してもらうことになりましたっ!よかったらきいてくださいっ!」 ショートムービー『パペットスンスン』 <放送日時>7月2日スタートフジテレビ系『めざましテレビ』内にて毎週(水) 7時40分ごろ <先行配信>7月2日(水)より放送終了後(8:00〜)2週間限定見逃し配信※第1話〜第6話については、常時見逃し配信YouTubeチャンネル「めざましテレビチャンネル」/FOD/TVer(TVerのみ1週間限定見逃し配信) <見放題配信>7月9日(水)8:00〜配信Amazon Prime Video/DMM TV/dアニメストア/dアニメストア for Prime Video/dアニメストア ニコニコ支店/FOD/U-NEXT/アニメ放題/Lemino <レンタル配信>7月9日(水)8:00〜順次配信Amazon Prime Video/HAPPY!動画/J:COM STREAM/milplis/TELASA/ニコニコチャンネル/バンダイチャンネル/ムービーフルPlus <スタッフ>原作:パペットスンスンプロデューサー:佐藤帆奈美、小橋美友、菅原 花監督:青松拓馬制作プロダクション:CHOCOLATE Inc. ©PUPPET SUNSUN/PS committee 関連リンク ◆パペットスンスン […]

The post パペットスンスン、デビュー曲「とてと」MV公開。ノンノンやゾンゾンも登場 first appeared on BARKS.