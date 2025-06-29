»³·Á¤ÎÃÏ¤ÇÀ¤³¦°ì¤¬·èÄê¡ª¹ñºÝ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óU16¾±Æâ2025¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¸õÊä¤¬ÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¡ÊÄá²¬»Ô¡Ë
Ãæ³ØÀ¸À¤Âå¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¹ñºÝ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óU16¾±Æâ2025¡×¡£¤¤Î¤¦¤«¤éÄá²¬»Ô¤òÉñÂæ¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤¤ç¤¦ÃË½÷¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¤ÎÃÏ¤ÇÀ¤³¦°ì¤¬·èÄê¡ª¹ñºÝ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óU16¾±Æâ2025¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¸õÊä¤¬ÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¡ÊÄá²¬»Ô¡Ë
Äá²¬»Ô¤Î¤Ä¤ë¤·¤ó¥¢¥êー¥Ê¾®¿¿ÌÚ¸¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦13¤«¹ñ¤«¤é¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ32¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÃæ³ØÀ¸À¤Âå¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ÎÈ¯·¡¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃË»Ò¡¡·è¾¡¤Î·ë²Ì
ÃË»Ò·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥ÛÁª¼ê¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¢¥ê¥Õ¡¦¥¢¥¯¥Ð¥ëÁª¼ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¥»¥Ã¥È¤Ï¸ß¤¤¤Ë¶¥¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¥¢¥ê¥ÕÁª¼ê¤ËÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¥«¥óÁª¼ê¤¬·ã¤·¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·ÂèÆó¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ê¥ÕÁª¼ê¤¬¸«»ö¤Ê¥²ー¥à±¿¤Ó¤Ç¥Úー¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢·ë²Ì¡¢Âè°ì¡Ê21-18¡Ë¡¢ÂèÆó¡Ê21-12¡Ë¤È¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½÷»Ò¡¡·è¾¡¤Î·ë²Ì
½÷»Ò·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î³ßÈø¼¶¶ê¡Ê¤«¤·¤ª¤·¤º¤¯¡ËÁª¼ê¤È¡¢¹Åç¸©¤Î²ËÜ°¦²»¡Ê¤ª¤¤â¤È¤¢¤Î¤ó¡ËÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï²ËÜÁª¼ê¤¬½ª»Ï¼«Éô¤Î¥Úー¥¹¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢Âè°ì¥»¥Ã¥È¡Ê21-13¡Ë¡¢ÂèÆó¥»¥Ã¥È¡Ê21-17¡Ë¤òÏ¢¼è¡£²ËÜÁª¼ê¤¬À¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É½¾´¼°¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤Èå«¤¬º£¸å¤Î¥Ð¥É³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª
É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦°ì¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤«¤éÌ¤Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó³¦¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÁª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£