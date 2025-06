『The Covers ZARDナイト!〜35周年スペシャル〜』が7月6日、NHK BSにて放送される。今年デビュー35周年イヤーを迎えたZARDがNHK音楽番組『The Covers』にて初特集。“ZARD愛”溢れるアーティストによる名曲カバーとトークでZARDの魅力が届けられる。 ZARDは1991年に「Good-bye My Loneliness」でデビュー。’90年代の音楽シーンの中で数々のミリオンヒット曲を放ち、不動の人気を獲得。坂井泉水の歌声と歌詞世界が多くの人の心を捉え、永遠のスタンダードとして今も歌い継がれている。 『The Covers ZARDナイト!〜35周年スペシャル〜』では、ZARD愛溢れる中島健人、後藤真希、さかいゆう、SARD UNDERGROUNDがそれぞれ思い入れのある1曲をカバーする。 2024年にソロデビューし、ZARD・坂井泉水のファンを公言する中島健人は、ロックな魅力が光る名曲「愛が見えない」をカバー。こだわりの選曲&衣装でZARD へのリスペクトを胸に最強のパフォーマンスで贈る。 後藤真希は、1993年発表のヒットナンバー「負けないで」を披露。トオミヨウによるアレンジで、切実かつ爽快に歌い上げる。坂井泉水にリスペクトを表した衣装&メイクにも注目が集まるところ。 シンガーソングライターさかいゆうは、ZARDリアルタイム世代。ミリオンヒットを記録したナンバー「揺れる想い」のピアノ弾き語りカバーがストレートに沁みる。 ZARD作品を歌い継ぐ神野友亜のソロプロジェクトSARD UNDERGROUND は、思い出のミリオンヒット作「マイ フレンド」をカバーした。 MCとゲストの目前での歌唱は、一緒に歌い盛り上がるZARDの魅力を体現したパフォーマンスになったとのこと。また、トークも盛り上がった今回の収録は、カラオケ文化の隆盛や、多くのミリオンヒットが生まれた’90年代から現在に至るまで、ZARDが愛され続ける理由を物語る。番組の語りは、堂本光一が務めた。 ■NHK BS『The Covers ZARD ナイト!〜35周年スペシャル〜』放送日:7月6日(日)午後10:50〜11:19放送局:NHK BS / BSP4KMC:リリー・フランキー、上白石萌歌語り:堂本光一カバーズゲスト:後藤真希、さかいゆう、SARD UNDERGROUND、中島健人(50音順)▼放送予定 / 曲目後藤真希「負けないで」(1993) 詞:坂井泉水 曲:織田哲郎さかいゆう「揺れる想い」(1993) 詞:坂井泉水 曲:織田哲郎中島健人「愛が見えない」(1995) 詞:坂井泉水 曲:小澤正澄SARD UNDERGROUND「マイ フレンド」(1996) 詞:坂井泉水 曲:織田哲郎番組X:@nhk_covers 番組HP:nhk.jp/thecovers 関連リンク ◆ZARD 35周年特設サイト◆ZARD オフィシャルサイト◆ZARD オフィシャルTwitter◆ZARD オフィシャルInstagram◆ZARD オフィシャルFacebook◆ZARD オフィシャルYouTubeチャンネル

