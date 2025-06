声優・アーティストとして活躍する蒼井翔太が、<蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments>を来年1月17日(土)、18日(日)、立川ステージガーデンにて開催することを発表した。 高い歌唱力と表現力でライブパフォーマンスに定評のある蒼井だが、オーケストラコンサートはキャリア初となる。代名詞であるハイトーンボイスに加え、深みある低音も魅力の唯一無二の歌声とフルオーケストラの演奏の融合にも期待が高まる。 オーケストラコンサートといえば選曲やアレンジも楽しみのひとつだろう。アップテンポなロックからキャッチーなポップス、そしてバラードまで多岐にわたるオリジナル楽曲の中からどの曲が披露されるのか、そして楽曲の新たな魅力を引き出すアレンジにも注目だ。 チケットは、6月29日(日)15:00から オフィシャルファンクラブ先行受付がスタート。受付期間は7月18日(金)23:59までとなる。 <蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments> 【日程・会場】2026年1月17日(土) 15:00開場/16:00開演2026年1月18日(日) 14:00開場/15:00開演立川ステージガーデン 【チケット情報】■チケット代金 11,000円(全席指定・税込) 【イベント詳細】https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1445 オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」にてチケット最速先行受付中!■応募期間 2025年6月29日(日)15:00〜7月18日(金)23:59■申込み受付サイト https://www.a-happy-lab.jp/ticket/ticket_top.php(閲覧・申込みには会員ログインが必要です) ライブ Blu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』 2025.06.25 RELEASE発売・販売:キングレコード(株)https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.Collage *Blu-rayご購入はこちら:https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.Collage*ライブ音源配信はこちら:UNDER world:https://shouta-aoi.lnk.to/livewonderlab-collage-underworldDREAM land:https://shouta-aoi.lnk.to/livewonderlab-collage-dreamland ■Blu-rayKIXM-630〜1 /¥12,100(税抜価格¥11,000) *初回製造分のみスペシャル BOX 仕様別冊フォトブック 【収録内容】蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage2024年12月28日(土) パシフィコ横浜 国立大ホール[Disc1]-UNDER world-OPENING MOVIE01.FALL02.PSYCHO:LOGY03.EclipseMC04.Bet On You05.Checkmateバンド紹介&ダンサー紹介06.Da La La07.Magic Of LoveMC08.そのままで09.8th HEAVEN10.BAD ENDMC11.零12.秘密のクチヅケ13.絶世スターゲイト14.ハイドアンドシーク15.MURASAKI ENCORE16.Existence17.UNLIMITEDMC18.J-E-A-L-O-U-S […]

The post 蒼井翔太、初のオーケストラコンサートを開催 first appeared on BARKS.