【ESP Syunapper-7】(岡山県 ひろすけ 28歳) 1年ほど前、どうしてもBABYMETALが弾きたくなり、しかし手持ちのギターはアームを使う関係でフローティングにさせており、ダウンチューニングはさせたくない…ということから7弦ギターの購入を検討するようになりましたが、これがなかなか難しい。 というのも、ストラトシェイプ、メイプル指板、24フレット、パッシブPUでコイルタップ可、固定式でもフロイドローズでもないブリッジ…といった、なるべくメインのストラトキャスターに近いスペックのものを探しており、合致するものがなかなかなく苦戦していたところ、現在のモデルに行き着きました。 しかし値段が値段なうえに、実機は秋葉原に1本あるのみ…と悩んでいましたが、悩んでいる時間が勿体ないと思い、試奏するために現地へ。 始めて手にした7弦ギターは思いの外弾きやすく、その日はそのまま帰りましたが、やはり実機を弾いた時の感動が忘れられず、後日購入。 最初はメインにするつもりはなく、ストラト同様ブリッジをフローティングさせて使っていましたが、シグネチャーモデルなのに本人の曲を弾かないのは失礼だよな、と思い立ち、GALNERYUSを練習し始めるとこれがまた楽しい。 今では半音下げにしてブリッジベタ付けの本人仕様で夜な夜な練習に励んだり、Syuさん本人が運営されているレッスンに人生初レッスンに赴いたりと非常に満足して楽しんでいます。 当初のBABYMETALの意欲はどこへやらですが… ◆ ◆ ◆ 凄いな、1本のギターとの出会いが、プレイする音楽を変えレッスンを受けるようにもなる変化を促すなんて、誰にも想像できなかった話ですね。これを縁というのか定めというのか宿命というのか。「シグネチャーモデルなのに本人の曲を弾かないのは失礼」というひろすけさんの心持ちがポイントですね。私もいろんなシグネチャーモデルを手にしてきましたが、そのギター自体が魅力的に感じたというだけの理由だったので、コピーすらしなかったなあ。本人へのリスペクトが欠けていますよね。なんか恥ずかしい気分。よくよく考えれば、本人の音楽性とかプレイスタイルに寄り添った設計になっているわけですから、そのギターで本人の楽曲をプレイしてみるという行為は、いろんな刺激や新たな発見と出会うかけがえのない通過点なのかもしれません。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

The post 【俺の楽器・私の愛機】1873「7弦デビューかと思いきやGALNERYUSデビュー」 first appeared on BARKS.