¥í¥Ã¥Æ650²¯±ß¿·µå¾ì¤Î·úÀß¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡ÖÆüËÜ¤ÎÀß·×²ñ¼Ò¤Ë´ÝÅê¤²¡Ä¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·µå¾ì·úÀß¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡650²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¿·µå¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ëÍ½Äê¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÀß·×²ñ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¼¥Í¥³¥ó¤Ïµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤Ä¤¯¤ê¤Ï¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤ÏÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÊÆ¹ñ¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¡ÖHKS¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µå¾ì¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤äNFL¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀßÀìÌç¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¡ÖPOPULOUS¡Ê¥Ý¥Ô¥å¥é¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Êµå¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀß·×»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤·¤¿ºÝ¤Ë¹ÅçµåÃÄ¤¬¤½¤Î¼êË¡¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍ·±àÃÏ¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¡È¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£