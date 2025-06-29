6月29日、函館競馬場で行われた11R・函館記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、佐々木大輔騎乗の10番人気、ヴェローチェエラ（牡4・栗東・須貝尚介）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に6番人気のハヤテノフクノスケ（牡4・栗東・中村直也）、3着に14番人気のマイネルメモリー（牡5・栗東・宮徹）が入った。勝ちタイムは1:57.6のレコードタイム（良）。

1番人気で岩田康誠騎乗、ディマイザキッド（牡4・美浦・清水英克）は4着、2番人気で北村友一騎乗、マコトヴェリーキー（牡5・栗東・上村洋行）は11着敗退。

【函館8R】小林美駒が本日の3勝目と好調！チュウワクリスエスで人気に応える

重賞初制覇

佐々木大輔騎乗の10番人気、ヴェローチェエラがレコードで重賞初制覇を飾った。勝負どころでは勢いよく押し上げて進出。直線でもあっという間に後続を突き放して、2着以下を1馬身半突き放した。また、1988年に記録されたサッカーボーイのレコードタイムの記録を更新した。

ヴェローチェエラ 11戦5勝

（牡4・栗東・須貝尚介）

父：リアルスティール

母：イプスウィッチ

母父：Danehill Dancer

馬主：TO RACING

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ヴェローチェエラ 佐々木大輔

2着 ハヤテノフクノスケ 横山武史

3着 マイネルメモリー 菱田裕二

4着 ディマイザキッド 岩田康誠

5着 ランスオブクイーン 斎藤新

6着 アルナシーム 藤岡佑介

7着 サンストックトン 浜中俊

8着 ボーンディスウェイ 木幡巧也

9着 キミノナハマリア 鮫島克駿

10着 トップナイフ 横山和生

11着 マコトヴェリーキー 北村友一

12着 マイネルモーント 丹内祐次

13着 グランディア 三浦皇成

14着 アウスヴァール 古川吉洋