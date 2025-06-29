¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡×NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë°ÛÎã¤Î¸ü¶ø¡¢NATOËÉ±ÒÈñ5%¹ç°Õ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÇÈµÚ¤«¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
6·î24Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¸ü¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤ÎºâÀ¯¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÖËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ªÀ¤¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×µ¼Ô¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëNATO»öÌ³ÁíÄ¹
¥È¥é¥ó¥×»áÁê¼ê¤Ë²á¾ê¤ÊÇÛÎ¸¡ÄNATO¤Î¼å¹ø¤Ö¤ê
6·î25Æü¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡È¹ñÉÐ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¿ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
º£²ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡×¤Ç¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÕ»Á²ñ¤Ç¤â¡¢NATO¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤¬»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
NATO ¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹
¡ÖNATO¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÇÛÎ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡£NATO²ÃÌÁ¤ò¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
NATO¤Ï¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤«¡¢ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼çÍ×¤ÊµÄÂê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ²ñµÄ¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤â¡Ä
¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù±ç¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×
¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
NATO¤¬¥È¥é¥ó¥×»áÇÛÎ¸¤ÎÍýÍ³¡Ä¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÃæ¤Ç
NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÎ¸¡£¤³¤¦¤·¤¿¼å¹ø¤È¤â¤È¤ì¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë¤Ï¡¢µ¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ªÀ¤¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶þ¿«Åª¤À¤·¡¢¼å¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡×
¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÎÉ¤Í§¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢NATO²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òÍ×µá¡£ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ GDPÈæ5%¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
¡ÖNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¡ÊGDP¤Î¡Ë5%¡Ê¤ÎËÉ±ÒÈñ¡Ë¤¬É¬Í×¤À¡£2%¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤è¡×
¡Ö»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤é¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×
º£²ó¤ÎNATO²ñ¹ç¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÇÛÎ¸¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·³»öÆ±ÌÁ¤Î¡ÈÃæ¿´¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼ê¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢NATO¤¬Í×µá¤µ¤ì¤¿¡ÖGDPÈæ5¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¡×¤Ï¡¢¹ñ¤ÎºâÀ¯¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÇüÂç¤Ê¤â¤Î¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ×µá¤Ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô
¡Ö¤ª¶â¤Ï¼Ò²ñ¸¢¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤ä·ò¹¯¡¢ ½»Âð¡¢²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¡¢NATO¤Ï²ÃÌÁ32¤«¹ñ¤¬¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤¿ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¡ÊGDPÈæ5¡ó¡ËÌÜÉ¸¤Ë¹ç°Õ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈó¾ï¤ËÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢NATOÆ±ÌÁ¹ñ¤ÏËÉ±ÒÈñ¤òGDP¤Î5¡ó¤Ë·àÅª¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£Ã¯¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£Ê¼´ï¤¬¥¢¥á¥ê¥«À½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ç°ÕÁá¡¹¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é³Ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊÀïÆ®µ¡F35A¤ò12µ¡¹ØÆþ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ ¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê
¡ÖNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñËÉ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î»Ù½Ð¤òGDP¤Î5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢NATO¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¸øÊ¿¡¢ÀïÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×
NATO¤Î¹ç°Õ¤ÏÂ¾»³¤ÎÀÐ¡ÄÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤ÎNATO¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼óÇ¾²ñµÄ¤ò½ª¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿26Æü¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡Ê26Æü¡Ë
¡ÖNATOÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¡Ê5¡óÃ£À®¤ò¡Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÍÁ³¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿GDPÈæ5¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ä
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê27Æü¡Ë
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¶â³Û¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¢¤ë¡×
¤Ï¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¤á¤°¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡£