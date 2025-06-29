¥Ö¥é¥Ô¤ÈÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ëà¥×¥ê¥¯¥é2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ!?¤Ê¤Ë¤³¤ì¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö¸¶·¿Î±¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤!!À¨¤¤!!À¨¤¤!!¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥Ö¥é¥Ô¡×
¡Ö¤Ö¤é¤Ã¤È¡×¤È¡Ö¤¿¤í¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ゙¥é¥µ゙¡¼¥¹¡¦¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡ÖF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤Î¸ø³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÈSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍèÆü¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢¥×¥ê¥¯¥é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥é¥Ô¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡£2¿Í¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤Î²Ã¹©µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶·¿Î±¤á¤Æ¤Ê¤¤wwwww¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡©¡ª¡ª¡©¡©¤Ê¤Ë¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¤ªÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ô²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ã¹©¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤!!À¨¤¤!!À¨¤¤!!¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥Ö¥é¥Ô¡×¡ÖÃ¯...¡©¥Ö¥é¥Ô¤â¿¹ËÜ¤µ¤ó¤â¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿...¡©¡×¡Ö¿µÂÀÏº¡ª¤¹¤´¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ÖF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢27Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤¬¼«¿®²á¾ê¤Ê¥ë¡¼¥¡¼Ìò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£