¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤Îµ¯ÍÑË¡¤òà¿·Äó¸Àá¡Ö¥í¡¼¥Æ¤ÎÃ«´Ö¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦ËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Æó·³Ä´À°Ãæ¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£²£µÆü¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£Æó·³¤Ç¤Ïº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¸å¥ï¡¼¥¹¥È£±£´°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£µ²óÅÓÃæ£¶¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¡¢¤¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï²¶¤Î¤Ò¤È¤ê¸À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤¢¤È£²¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ë¡Ö¡Ê£²£°£°¾¡¤ò¡ËÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÁá¤¤¤¦¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ë¤È¸Ä¿Í¤ÎµÏ¿¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÓÇÛ¤äµ¯ÍÑË¡¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥í¡¼¥Æ¤ÎÃ«´Ö¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Ë¥Ð¥«¥¹¥«ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤â£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¡¢ÆÈ¤ê¸À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Îà¿·Äó¸ÀáÄÌ¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤ò¡ÖÃæ·Ñ¤®¡×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£