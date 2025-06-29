¤Ò¤Æ¨¤²È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¡¡ÂçÊ¬¸©·Ù¡¢2¿Í»à½ý¤«¤é3Ç¯
¡¡ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸2¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤«¤é3Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿29Æü¡¢¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬JRÊÌÉÜ±ØÁ°¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì¤Î6ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤â¼Â»Ü¡£¹ÈÏ°Ï¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤áÂáÊá¤òµÞ¤°¡£
¡¡ÊÌÉÜ±ØÁ°¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤«¤é·Ù»¡´±Ìó10¿Í¤¬¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£ÊÌÉÜ½ð¤ÎÆ£ËÜÅØ·º»ö²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢±ä¤Ù4Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÁÜºº°÷¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï2022Ç¯6·î29ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¡£È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¿®¹æÄä»ßÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤Ë¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò»þÂ®100¥¥í¶á¤¤Â®ÅÙ¤ÇÄÉÆÍ¤µ¤»¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸1¿Í¤ò»àË´¡¢ÊÌ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸1¿Í¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ë»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸øÁÊ»þ¸ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÊÌÉÜ½ð¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ0977¡Ê21¡Ë2131¡£