¶¥±Ë¤Î¿¼ÂôÂçÏÂ¡ÖÎý½¬³Ú¤·¤¯¡×¡¡5·î²¼½Ü¤Ëº¸¼ê¿Æ»Ø¹üÀÞ
¡¡¶¥±ËÃË»ÒÊ¿±Ë¤®¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê7·î11Æü³«Ëë¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡ËÂåÉ½¤Î¿¼ÂôÂçÏÂ¡ÊÅìµÞ¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áá·ÄÂÐ¹³¿å¾åÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤ò2Ê¬12ÉÃ34¤Ç±Ë¤¤¤À¡£ËÜÈÖÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤ò½ª¤¨¡ÖÎý½¬¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¾å½Ü¤ËÅ¾¤ó¤Çº¸¼ê¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Æ±·îËö¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¡£º£·î23Æü¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÎý½¬¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥È¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤ËÄ©¤à¡£±Ë¤²¤Ê¤¤´Ö¤Ï¥Ð¥¤¥¯Îý½¬¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤äÂ¹ø¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¶â¥á¥À¥ë¤ÈÆüËÜ¿·µÏ¿¤òÁÀ¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£